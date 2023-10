L’Italie et la Turquie, pays méditerranéens, accueilleront l’Euro 2032

Le comité exécutif de l’UEFA a officiellement choisi l’Italie et la Turquie comme co-organisateurs de l’Euro 2032. La décision est finalement devenue simple après que le duo s’est retiré de la compétition pour l’Euro 2028. En plus de nommer les pays hôtes du tournoi de 2032, l’UEFA a également révélé que le Royaume-Uni et l’Irlande accueilleraient l’Euro 2028.

L’Italie avait précédemment abandonné sa décision d’accueillir le tournoi de 2028 l’année dernière. La Turquie reste toutefois un opposant à la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande. Néanmoins, la Turquie a finalement abandonné la course pour rejoindre l’Italie en tant que co-organisateur de l’Euro 2032. La Russie voulait initialement s’opposer à l’Italie et à la Turquie, mais l’UEFA a rejeté leur candidature en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Les nations vont promouvoir la culture méditerranéenne lors du tournoi

L’Italie et la Turquie ne partagent peut-être pas de frontière, mais elles entretiennent des liens assez similaires. Les deux pays se trouvent au bord de la mer Méditerranée et ne sont séparés que par l’Albanie et la Grèce. Les deux soumissionnaires retenus ont reconnu ce lien dans une déclaration commune publiée mardi. « Nous exprimons notre gratitude à l’UEFA pour avoir donné à deux pays partageant la culture méditerranéenne l’honneur de co-organiser l’UEFA EURO 2032 », indique le communiqué.

« La Fédération italienne de football (FIGC) et la Fédération turque de football (TFF) ont uni leurs forces pour tenter d’accueillir le meilleur EURO jamais organisé, établissant de nouveaux ponts d’amitié et laissant une contribution durable à l’héritage du football. »

« Dans les années à venir, l’Italie et la Turquie travailleront intensément, comme nous le soulignons dans notre devise « Play as One », jusqu’en 2032, avec une grande passion et un grand engagement pour offrir l’expérience ultime de l’EURO aux supporters. »

La Turquie accueillera une compétition pour la première fois

Ce sera la première fois que la Turquie accueillera des matches du Championnat d’Europe. Cependant, l’Italie a déjà accueilli le Championnat d’Europe à deux reprises (1968 et 1980). Rome, la capitale de l’Italie, a également accueilli l’Euro 2020. Le tournoi 2020 s’est déroulé dans 11 nations pour célébrer le 60e anniversaire du tournoi.

PHOTO : IMAGO / Photo intérieure