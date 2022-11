L’Italie et la France appellent à une “pleine coopération” après l’afflux de migrants

ROME (AP) – Les présidents italien et français ont cherché à apaiser les tensions sur la migration lundi en affirmant la nécessité d’une “coopération totale” sur une multitude de questions et l’importance de relations bilatérales solides après des jours de discussions diplomatiques sur le sort des migrants traversant la Méditerranée.

Les bureaux des présidents Sergio Mattarella et Emmanuel Macron ont publié des déclarations identiques lundi après que les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone. En signe de coopération et de coordination, les chefs d’Etat “ont affirmé la grande importance des relations entre la France et l’Italie et souligné la nécessité de réunir les conditions d’une pleine coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral qu’au sein de l’Union européenne”.

Alors que les deux dirigeants sont chefs d’État, Mattarella n’exerce aucun pouvoir réel dans la gouvernance quotidienne de l’Italie, qui est gérée par la première ministre Giorgia Meloni. La France a un Premier ministre qui est le chef du gouvernement, mais qui est nommé par Macron qui détient le vrai pouvoir au gouvernement.

La dispute diplomatique a éclaté la semaine dernière lorsque l’Italie a forcé la France à accepter un navire de sauvetage humanitaire, l’Ocean Viking avec 234 migrants à bord, après que l’Italie lui ait refusé un port pendant des semaines. La France a riposté en suspendant sa participation à un pacte de solidarité de l’Union européenne pour accepter 3 000 migrants relocalisés cette année depuis l’Italie et a envoyé des agents pour renforcer ses passages frontaliers sud et empêcher les migrants d’entrer.

Le nouveau gouvernement italien d’extrême droite dirigé par Meloni a promis que l’Italie ne serait plus le principal port d’entrée pour les migrants partant sur des bateaux de passeurs en provenance de Libye et demande à l’Europe de faire davantage pour assumer le fardeau et réglementer les groupes d’aide qui opèrent navires de sauvetage en Méditerranée.

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani devrait soulever la question lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE lundi à Bruxelles.

La sous-ministre française chargée des affaires européennes, Laurence Boone, a déclaré que la question serait “soulevée” même si elle n’est pas officiellement à l’ordre du jour.

« Je voudrais rappeler l’importance de l’unité européenne, de la responsabilité face à la vie humaine et de la solidarité européenne. Au fait, je veux profiter de cette occasion pour dire merci aux 11 pays qui aident la France en accueillant des réfugiés qui sont arrivés, comme vous le savez, en fin de semaine dernière », a-t-elle déclaré aux journalistes en arrivant à la réunion.

Tajani a accusé la France d’avoir réagi de manière excessive à une déclaration publiée par Meloni mardi soir remerciant Paris d’avoir accueilli l’Ocean Viking, une déclaration qui a été publiée avant que la France n’annonce publiquement qu’elle le ferait. “Ils ont pris cela comme une provocation, en utilisant des tons exagérés”, a déclaré dimanche Tajani à la RAI. “Elle parlait d’un bateau qui se dirigeait vers les eaux françaises, on n’a jamais dit ‘il faut qu’il aille en France'”.

Meloni a essentiellement accusé les médias d’être derrière le volet, affirmant qu’elle n’avait publié la déclaration qu’après que l’Élysée n’ait pas démenti les informations des médias italiens selon lesquelles Paris avait accepté de prendre le navire. Elle a déclaré qu’elle avait décidé de publier la déclaration après environ huit heures. après que les premiers rapports aient circulé en signe de gratitude pour la solidarité de la France.

___

Lorne Cook a contribué de Bruxelles, Thomas Adamson a contribué de Paris.

Nicole Winfield, l’Associated Press