L’Italie est sur la bonne voie pour élire le premier Premier ministre de droite depuis la Seconde Guerre mondiale, première femme à occuper ce poste

Les élections législatives italiennes de dimanche devraient entrer dans l’histoire alors qu’une candidate de droite qui a fait campagne sur une plate-forme nationaliste devrait devenir la première femme Premier ministre du pays.

Les Italiens se rendront aux urnes dimanche pour élire un nouveau parlement et déterminer qui gouvernera ensuite le pays. Les sondages prévoient que le parti des Frères d’Italie obtiendra 25% des voix dimanche et élira la chef du parti Giorgia Meloni comme première femme Premier ministre du pays.

“Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne”, a déclaré Giorgia Meloni à des partisans du centre de Rome lors d’un rassemblement désormais viral en 2019, selon France 24. “Personne ne enlevez-moi ça.”

Le parti des Frères d’Italie est décrit comme un parti politique conservateur et populiste de droite qui a connu une augmentation fulgurante de sa popularité depuis 2018, alors qu’il venait de recueillir 4 % des voix, a rapporté Reuters.

Les commentateurs politiques ont qualifié le parti des Frères d’Italie de “néo-fasciste”, et la victoire potentielle de Meloni ferait du gouvernement le plus à droite du pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Meloni a fait campagne sur une plate-forme de répression de l’immigration clandestine en déployant un blocus pour patrouiller en Méditerranée, en réduisant les impôts et en protégeant les valeurs familiales traditionnelles.

Elle soutient que l’Union européenne est trop bureaucratique, mais a déclaré qu’elle ne ferait pression pour aucun “Italexit” et se décrit comme une fervente partisane de l’OTAN. Elle se mobilise contre ce qu’elle appelle les “lobbies” LGBT et promeut une “identité chrétienne” en Europe.

“Mon plus grand désir est de relever, de sortir notre nation du déclin”, a déclaré Meloni, 45 ans, à Reuters dans une récente interview.

L’analyste Luigi Scazzieri du Center for European Reform a déclaré à Voice of America que la montée en popularité de Meloni est attribuée à ses opinions politiques et économiques, ainsi qu’à son approche “terre à terre” des électeurs.

“Il s’agit en partie de sa plate-forme politique, de ses opinions socialement conservatrices, de ses opinions économiques – qui sont également assez sociales en termes, par exemple, d’augmentation des pensions ou des avantages sociaux”, a déclaré l’analyste Luigi Scazzieri du Centre pour la réforme européenne. .

“Mais c’est aussi en grande partie grâce à son attrait personnel. Et je soulignerais ici, par exemple, sa façon de parler, qui est très terre à terre. C’est très efficace pour se connecter avec les électeurs ordinaires”, a ajouté Scazzieri. “Enfin, elle bénéficie également du fait qu’elle n’a pas été proche du gouvernement au cours des 10 dernières années, et elle peut donc dire de manière crédible qu’elle représente quelque chose de nouveau.”

Le principal rival électoral de Meloni est Enrico Letta, 56 ans, chef du Parti démocrate, principale force de centre-gauche en Italie.

