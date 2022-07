L’Italie est hantée par la douleur des crises économiques passées

Il dit aux clients que les prix de Stocco vont augmenter de 10 %.

Les attentes d’une inflation aussi élevée sont mauvaises pour la banque centrale. La trajectoire future de l’inflation a une composante psychologique ; des prix plus élevés peuvent devenir auto-réalisateurs si les entreprises et les ménages les attendent et fixent des prix plus élevés et exigent des salaires plus élevés en réponse.

Les économistes ne s’attendent pas à ce que les taux d’intérêt augmentent en Europe aux niveaux des années 1980, lorsque les taux à deux chiffres étaient la norme, alors que les prévisions de récession augmentent et rétrécissent la fenêtre d’augmentation des taux. Mais la combinaison de prix élevés de l’énergie, d’une inflation élevée et d’une croissance économique lente a créé une énorme incertitude pour les entreprises qui ne peuvent pas prédire quand les perturbations de la chaîne d’approvisionnement s’atténueront.