L’Italie est en passe d’être dirigée par des “post-fascistes”

Les Frères d'Italie ne sont pas un mouvement fasciste, comme le charismatique leader du parti italien d'extrême droite Giorgia Meloni a insisté à plusieurs reprises. Mais ils ne sont pas ne pas fasciste non plus. Comme les néo-fascistes européens ailleurs, les Frères méprisent l'immigration et s'élèvent contre une vision cloîtrée et étroite de l'identité nationale. Et comme les néo-fascistes ailleurs, le parti tire ses origines d'un passé nettement fasciste – en l'occurrence, du Mouvement social italien, qui a été fondé sur les cendres de la défaite de la Seconde Guerre mondiale en 1946 par des partisans du dictateur exécuté Benito Mussolini.

Meloni compte certains des descendants de Mussolini comme ses alliés directs et utilise toujours le même emblème une fois adopté par les héritiers de sa politique. Il y a quelques années, de telles relations n’auraient fait partie que de l’atmosphère de la frange politique, où languissaient les Frères d’Italie. Mais Meloni et son parti sont maintenant en tête de tous les autres rivaux de la politique italienne. Lorsque les électeurs élisent un nouveau gouvernement le 25 septembre – une conséquence de l’effondrement dramatique de la semaine dernière de la coalition dirigée par le Premier ministre technocratique Mario Draghi – ils pourraient confirmer Meloni comme la première femme Premier ministre du pays.

Cet état de fait est en grande partie dû au dysfonctionnement du gouvernement de coalition peu maniable qui règne à Rome depuis 2018. Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne et indépendant politique profondément respecté qui se tient quelque peu à contre-courant de la scène polarisée italienne, a été invité à ses fonctions il y a 18 mois au milieu de diverses querelles et crises. Il a présidé ce qui était largement considéré comme une administration compétente et stabilisatrice, mais a choisi de démissionner la semaine dernière après un certain nombre de membres de la coalition – y compris la Ligue d’extrême droite dirigée par l’ancien ministre de l’Intérieur Matteo Salvini, le mouvement populiste Five Star et Forza Italia. dirigé par l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi – a retiré son soutien.

C’est, bien sûr, comparable au cours de la politique italienne.

« Si la démission de Draghi était abrupte et indésirable, elle était néanmoins tout à fait conforme à la pratique politique de l’ère démocratique italienne post-1945 », a noté Tony Barber dans le Financial Times. “Son administration d’unité nationale a duré 17 mois, un peu plus longtemps que la durée moyenne des 69 gouvernements depuis la Seconde Guerre mondiale.”

Les Frères de Meloni, contrairement aux autres grands partis de droite, sont restés dans l’opposition ces dernières années. Ils ont capitalisé sur un bourbier de mécontentement public face aux problèmes de longue date de l’Italie, y compris le chômage des jeunes enraciné. Comme d’autres dirigeants d’extrême droite en Europe, Meloni fait rage contre le déclin inexorable perçu du pays.

« Oui pour sécuriser les frontières ! Non à l’immigration de masse ! a-t-elle déclaré plus tôt cet été lors d’un rassemblement pour l’extrême droite espagnole Vox. « Oui à notre civilisation ! Et non à ceux qui veulent le détruire !

Maintenant, la perspective de la prise de pouvoir de Meloni, qui soulève la populace, semble plus probable que jamais. Les Frères votent de justesse devant les démocrates de centre-gauche, mais peuvent compter sur le soutien des factions de Salvini et de Berlusconi dans le cadre d’une coalition de droite plus large. Si elle émerge comme le plus grand porte-drapeau de la droite italienne, cela marquera l’un des voyages les plus significatifs d’un politicien d’extrême droite dans le courant dominant européen, dépassant les militants vétérans comme la française Marine Le Pen.

“Meloni est une militante de la politique post-fasciste depuis sa jeunesse”, a déclaré Piero Ignazi, professeur émérite à l’université de Bologne, à France24. « L’identité du parti est, pour l’essentiel, liée aux traditions post-fascistes. Mais sa plate-forme mélange cette tradition avec certaines idées conservatrices dominantes et des éléments néolibéraux tels que la libre entreprise.

L’Italie a connu de nombreux cycles d’élections brisant l’establishment et des vagues de fragmentation politique et s’avère un terrain fertile pour la migration des “post-fascistes” dans les couloirs du pouvoir. Les Frères sont “les bénéficiaires d’un effondrement beaucoup plus large des barrières entre le centre-droit traditionnel et l’extrême droite insurgée, qui se déroule à travers l’Europe occidentale et l’Amérique”, a écrit David Broder dans le New York Times. « Très endettée, socialement polarisée et politiquement instable, l’Italie est justement le pays où le processus est le plus avancé. Si vous voulez savoir ce que l’avenir nous réserve, c’est un bon endroit où chercher.

Des questions planent sur le type de présence perturbatrice qu’un gouvernement d’extrême droite en Italie représenterait pour l’establishment libéral européen. La droite nationaliste, illibérale et eurosceptique du continent – ​​jusqu’à présent au pouvoir uniquement sur sa périphérie orientale – aurait un nouveau leader régional frappant. Un gouvernement Meloni peut être considérablement moins enthousiaste à l’idée de soutenir l’effort de guerre ukrainien contre la Russie que ne l’était Draghi, même si elle s’est efforcée ces dernières semaines de souligner ses références atlantistes. Il peut être régressif sur le genre et les droits des minorités ; Meloni est un critique virulent des « lobbies LGBT » en Occident.

Il peut aussi être plutôt doux. “Si vous espérez qu’elle mènera la révolution – contre ‘l’Europe’ ou ‘l’establishment’ – vous risquez d’être déçu”, a écrit le journaliste italien Francesco Borgonovo pour Unherd, une publication en ligne de droite. “Pourrait-elle vexer l’establishment de l’UE comme [Hungarian Prime Minister Victor] Orban le fait ? Peut-être. Mais les alliés du centre-droit dont elle a besoin pour entrer au gouvernement – avant tout Berlusconi – lui permettront-ils de s’engager dans cette voie ?