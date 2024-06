Luciano Spalletti revient sur ce que l’Italie a bien fait lors de la victoire 1-0 contre la Bosnie-Herzégovine, ainsi que sur les domaines sur lesquels elle doit travailler avant l’EURO 2024. « Nous devons faire les bonnes passes. »

Après le match nul 0-0 contre la Turquie, l’entraîneur est passé du 4-2-3-1 au 3-4-2-1 et cela a payé, puisque Davide Frattesi, dans un rôle plus avancé, a marqué d’une volée acrobatique sur le centre de Federico Chiesa depuis la gauche, tandis que Gianluca Scamacca a forcé quelques arrêts.

Il y avait également une double approche de meneur de jeu, avec Jorginho et Nicolò Fagioli débutant ensemble au milieu du parc.

« Ils l’ont très bien fait, car ils ont cette capacité à déplacer le ballon avec qualité dans de petits espaces et à préparer le mouvement », Spalletti a déclaré à Sky Sport Italia.

« Ce que nous aurions pu faire, c’est presser davantage l’opposition, car parfois nous leur avons laissé trop de terrain et nous nous sommes contentés de nous asseoir à 10 mètres en leur laissant le ballon. »

Spalletti identifie les problèmes individuels de l’Italie

La star turinoise Alessandro Buongiorno a débuté dans la défense à trois avec Riccardo Calafiori et Matteo Darmian.

« Buongiorno a bien fait, il a toujours réussi à harceler l’avant-centre d’un coup de coude et à le rebuter. Il est très bon avec ce genre de physique. Il doit faire de meilleurs choix, car une fois qu’ils nous ont mesurés, il a fait des passes latérales trop simples. Nous aurions dû commencer plus de mouvements par l’arrière de cette façon », a poursuivi Spalletti.

« C’était un bon match dans l’ensemble, certaines attitudes manquaient parfois d’énergie et d’envie, nous avons aussi eu quelques passes en retrait faibles et n’avons pas suivi leur presse avec les milieux de terrain. Nous devons faire les bonnes passes et tirer le meilleur parti des espaces qui s’ouvrent.

Scamacca aurait pu marquer au moins un but, car l’avant-centre de l’Atalanta a réalisé plusieurs tentatives différentes ce soir.

« Il a forcé deux gros arrêts et a bien travaillé avec les autres, c’était bien. »

Spalletti a crié à Chiesa tout au long du match qu’il était trop large sur la gauche et qu’il devait devenir plus central, une frustration que Max Allegri a déjà connue à la Juventus.

« C’est son poste, il peut jouer comme attaquant de soutien derrière l’avant-centre. En le plaçant dans cette sorte de centre-gauche intermédiaire, nous pouvons avoir le meilleur des deux mondes, surtout parce qu’il connaît bien Cambiaso au niveau du club. Cela lui donne la possibilité de prendre différentes courses et positions », a expliqué Spalletti.

Il s’agissait du dernier match de préparation avant le voyage en Allemagne pour le tournoi EURO 2024, où ils affronteront l’Albanie le 15 juin, l’Espagne le 20 juin et la Croatie le 24 juin.

« Nous avons fait ce que nous devions faire, nous sommes convaincus que nous avons une bonne équipe, alors nous devons entrer dans la mentalité du tournoi. Lors de ces matchs amicaux, nous avons affronté deux équipes et des approches complètement différentes, pour travailler sur ce qui doit être amélioré.