Le gouvernement italien a envoyé au géant pharmaceutique américain Pfizer une lettre de mise en demeure pour respecter ses obligations contractuelles de fourniture du vaccin Covid-19 qu’il produit avec BioNTech.

«Le bureau du procureur général de l’État a envoyé à Pfizer une mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles relatives à son incapacité à délivrer des doses de vaccin,» le bureau du commissaire spécial italien sur l’urgence de Covid a déclaré dans un communiqué.

Le commissaire, Domenico Arcuri, examine également d’éventuelles actions supplémentaires pour assurer la poursuite de la campagne de vaccination contre le coronavirus du pays, a ajouté le communiqué, que ce soit au niveau national ou européen.

Pfizer a récemment annoncé qu’il réduirait temporairement ses livraisons au Canada et dans l’UE tout en modernisant son site de fabrication en Belgique. On s’attend à ce que la baisse soit quelque peu atténuée par le fait que chaque flacon contient une dose supplémentaire – ce qui signifie que même si moins de flacons sont livrés, chacun offre une dose plus élevée par unité. Les régulateurs de la santé italiens ont déjà approuvé l’utilisation de la dose supplémentaire, qui est généralement incluse pour permettre tout déversement ou perte accidentel lors de l’administration à partir du flacon.

Plusieurs ministres européens de la Santé ont écrit une lettre à Pfizer au début du mois pour se plaindre de la baisse des livraisons, affirmant que cela pourrait avoir un impact négatif sur la crédibilité du processus de vaccination.

Vendredi, un autre fabricant de vaccins Covid-19 a révélé qu’il livrerait moins de vaccins que prévu lorsque AstraZeneca a informé les dirigeants européens que sa production serait retardée en raison de problèmes de fabrication.

Le commissaire européen à la santé a déclaré lundi que les fabricants de vaccins devront bientôt enregistrer leurs exportations prévues de vaccins Covid à des tiers afin que le bloc soit tenu informé des plans de distribution et conscient de tout impact potentiel sur ses commandes.

