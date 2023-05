L’Italie envisage un fonds souverain dans une nouvelle ère d’intérêt national

L’Italie va de l’avant avec un fonds souverain pour soutenir des parties critiques de son économie, au milieu d’une poussée plus large de plusieurs pays européens pour rapprocher les chaînes d’approvisionnement mondiales de chez eux.

Le ministre italien des Entreprises, Adolfo Urso, a annoncé mercredi la création d’un fonds public-privé visant à consolider les « chaînes d’approvisionnement stratégiques nationales » dans les domaines des matières premières et de l’énergie. Une source diplomatique en Italie a confirmé à CNBC que seules les entreprises à fort potentiel ou systémiquement pertinentes recevront un financement. Ils ont ajouté que ce plan devrait être adopté par le Parlement avant la fin de l’année.

L’annonce intervient après que l’Irlande, un autre pays de l’UE, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle avait l’intention de créer un fonds souverain l’année prochaine. Cela serait capitalisé par des recettes fiscales exceptionnelles et ciblerait les coûts à long terme tels que les retraites et les infrastructures.

La France, deuxième économie de la zone euro, a également présenté au début du mois un projet de fonds d’investissement pour les métaux critiques. Plus largement, ces annonces suivent une tendance en Europe où les nations visent à réduire leur dépendance vis-à-vis d’autres pays, comme la Chine.

« Il s’agit d’une réponse à la concurrence internationale croissante sur les ressources critiques et les chaînes d’approvisionnement », a déclaré Federico Santi, analyste principal du cabinet de conseil politique Eurasia Group, à CNBC par e-mail.

« La pandémie d’abord, puis la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en a résulté ont mis à nu la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement aux changements politiques et géopolitiques. Dans le même temps, des investissements massifs dans la transition verte et les technologies connexes ont accru le besoin de ressources critiques, » il a dit.

L’Italie a créé un fonds de richesse en 2011 qui investit dans les secteurs de l’énergie, des communications et de l’aérospatiale. Le dernier projet de fonds séparé renforce l’idée que Rome tente de relancer sa politique industrielle.

Lorsque Covid-19 a frappé au début de 2020, de nombreux pays européens ont eu du mal à mettre la main sur des masques et autres équipements de protection, qui étaient fabriqués en Asie. Plus largement, les multinationales dont les chaînes d’approvisionnement étaient réparties dans le monde entier ont eu du mal à maintenir leurs chaînes de montage et de nombreux produits sont devenus plus chers en conséquence.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a perturbé d’autres secteurs, notamment les produits agricoles et les engrais.