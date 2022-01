L’Italie enquête sur une offre d’emploi pour les femmes réceptionnistes qui demandaient aux candidats de soumettre leurs photos de maillot de bain

Une offre d’emploi italienne a suscité des critiques pour avoir demandé aux candidates d’envoyer des photos de maillots de bain.

Les candidats devaient également avoir moins de 30 ans et avoir une « belle apparence » et une « disposition ensoleillée ».

Le travail – en tant que réceptionniste pour une entreprise de sécurité – paie environ 557 $ (environ 8 655 rands) par mois pendant 24 heures par semaine.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Une offre d’emploi d’une entreprise de sécurité à Naples, en Italie, a provoqué un tollé concernant son obligation pour les futures réceptionnistes d’envoyer des photos d’elles-mêmes en maillot de bain.

L’offre d’emploi indiquait également que les candidats devaient avoir moins de 30 ans, avoir une « disposition ensoleillée » et une « belle apparence », posséder une voiture et parler couramment l’anglais, selon le site d’information italien Il Giornale.

« Nous vous demandons d’envoyer une photo pleine longueur en maillot de bain ou similaire », lit-on dans l’article.

La société de sécurité – Medial Service SRL – a par la suite supprimé l’exigence du maillot de bain de la publicité, mais une capture d’écran avait déjà commencé à faire le tour des réseaux sociaux, rapporte le Guardian.

Les utilisateurs des médias sociaux ont condamné la publicité comme étant sexiste. Ils ont également exprimé leur indignation face aux exigences du poste et au salaire offert – 557 $ (environ 8 655 rands) par mois pendant 24 heures par semaine (soit environ 90 rands de l’heure). Selon Des portes en verre portail de l’emploi, le salaire mensuel moyen d’un réceptionniste en Italie est d’environ 1 370 $ (environ 21 000 rands).

Les responsables locaux sont intervenus pour faire exploser la publicité. Chiara Marciani, la conseillère du travail de Naples, l’a qualifié d' »absurde » et d' »inadapté ».

« Ils sont scandaleux à tant de niveaux, à commencer par la recherche d’une femme de moins de 30 ans et le salaire absurdement inadapté au poste, à l’engagement et à l’activité demandée », a-t-il ajouté. Marciani a déclaré à la National Associated Press Agency, selon Il Giornale.

Le ministère italien du travail et des politiques sociales a ordonné une enquête sur l’inscription, a rapporté Il Giorno.

Selon le média, l’entreprise a déclaré que l’offre d’emploi avait été publiée en raison de « l’erreur d’un employé inexpérimenté » qui n’était pas au courant de sa politique d’égalité des sexes. L’entreprise a admis que l’exigence du maillot de bain était inappropriée.

Severino Nappi, conseiller régional de Campanie — où se trouve Naples — a critiqué la publicité pour se concentrer sur des qualités sans rapport avec le travail.

« Quel dommage! » il écrit sur Facebook. « Pas un mot sur les compétences requises ou sur le type de travail qui sera effectué. »

« Tout le monde a le droit d’être évalué pour ses capacités, ses expériences et son désir de donner le meilleur d’eux-mêmes, certainement pas pour son apparence physique », a ajouté Nappi.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Aller à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.