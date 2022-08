L’Italie enquête sur une militaire américaine dans un accident qui a tué un adolescent

ROME (AP) – Les autorités italiennes enquêtaient lundi sur une femme militaire américaine, stationnée dans une base aérienne du nord de l’Italie, pour homicide présumé au volant d’un garçon de 15 ans heurté par une voiture sur une route de la ville.

La femme conduisait une voiture qui s’est écrasée sur le trottoir au bord d’un rond-point vers 02h30 dimanche dans la ville de Porcia, à environ 15 kilomètres (9 miles) de la base d’Aviano, ont indiqué les médias italiens.

Giovanni Zanier discutait avec deux amis sur une piste cyclable près de la route, lorsqu’il a été touché et son corps projeté à des dizaines de mètres (yards) par l’impact, a déclaré le Corriere della Sera. Il est décédé lors de son transfert à l’hôpital. Ses amis sont indemnes.

Les autorités militaires américaines ont exprimé leurs “sincères condoléances” et ont déclaré qu’elles travaillaient en étroite collaboration avec les forces de l’ordre italiennes. “La famille du jeune homme et la communauté locale sont dans nos cœurs et nos prières”, indique un communiqué écrit des autorités de la base. Ils ont refusé de donner des détails et les autorités américaines n’ont pas identifié la femme.

Les médias italiens ont déclaré que le chauffeur, 20 ans, avait été assigné à résidence sur la base alors que l’enquête des procureurs locaux se poursuit.

Immédiatement après l’accident, elle s’est arrêtée pour porter secours et a appelé une assistance médicale, ont indiqué les médias italiens.

Personne n’a répondu aux appels au bureau du procureur de Pordenone, Raffaele Tito. Le Corriere della Sera l’a cité comme disant dimanche que si une inculpation aboutissait, les autorités américaines pourraient invoquer la compétence en vertu d’un traité militaire italo-américain sous les auspices de l’OTAN.

Cela pourrait signifier que toute poursuite serait gérée par les autorités militaires aux États-Unis, comme ce qui s’est passé après qu’un avion à réaction de la marine américaine, après avoir décollé de la base d’Aviano en 1998, ait coupé un câble passant à flanc de montagne, envoyant un téléphérique plonger dans une pente et tuant 20 Européens à bord.

Les habitants se sont plaints que le rond-point était mal éclairé. Le maire Marco Sartini a déclaré à Sky que l’éclairage avait été réduit conformément aux appels du gouvernement italien à réduire la consommation d’énergie dans un contexte de pénuries redoutées liées aux incertitudes entourant l’approvisionnement énergétique russe au milieu de la guerre en Ukraine.

Au-delà de toute autre responsabilité dans l’accident, “j’espère que la ville réfléchit à la situation de l’éclairage public et de la signalisation”, a déclaré Ada Zanier, une tante de la victime, à Sky. Elle a ajouté qu'”une série d’autres accidents” s’étaient produits dans la zone du rond-point.

Le crash de 1998 a provoqué l’indignation nationale en Italie. Lors de cet accident, un Marine EA-6B Prowler a traversé une vallée juste au-dessus de la cime des arbres, coupant le câble avec sa dérive avant de retourner en toute sécurité à la base d’Aviano. Le pilote a finalement été acquitté de 20 chefs d’homicide involontaire par une cour martiale aux États-Unis.

Frances D’emilio, Associated Press