L’Italie empêche 35 migrants de descendre d’un navire de sauvetage dans le port

CATANE, Sicile (AP) – Les autorités italiennes ont empêché 35 migrants qu’elles ne jugeaient pas vulnérables de descendre d’un bateau en Sicile dimanche alors que le gouvernement italien d’extrême droite adopte une ligne dure contre les navires de sauvetage maritimes privés dans les eaux italiennes.

L’impact d’une directive introduite par le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi est devenu plus clair du jour au lendemain. L’Humanity 1, transportant 179 passagers secourus, a pu accéder au port sicilien, mais trois autres bateaux de sauvetage gérés par des organisations non gouvernementales et transportant 900 personnes supplémentaires sont restés en mer.

Les ONG ont signalé des personnes dormant sur les planchers et les ponts, la propagation d’infections provoquant de la fièvre et de la gale, et des vivres et des fournitures médicales en voie d’épuisement. Certains migrants sont sur les navires depuis plus de deux semaines.

Les responsables de l’organisation caritative allemande SOS Humanity, qui exploite le Humanity 1, ont contesté la décision de l’Italie de distinguer les passagers considérés comme «vulnérables» ou non. Tous les passagers du navire ont été secourus en mer, et cela seul les a qualifiés pour un port sûr en vertu du droit international, a déclaré l’organisation.

“Comme nous le craignions, tout le monde n’a pas été autorisé à débarquer”, a déclaré dimanche le porte-parole de SOS Humanité, Wasil Schauseil.

“On a demandé à notre médecin de faire une sélection des personnes qui étaient dans un mauvais état de santé, et le médecin a répondu que tout le monde était dans une situation vulnérable, donc elle ne ferait pas la sélection”, a déclaré Schauseil.

Plus de 100 des 179 personnes présentes sur Humanité 1 étaient des mineurs non accompagnés, selon l’association caritative.

Deux médecins italiens sont finalement montés à bord du navire après minuit et ont effectué des examens toute la nuit pour déterminer quelles personnes à bord avaient des conditions médicales qui les rendaient vulnérables.

« Les médecins ont déclaré 36 personnes non en situation d’urgence. Après avoir reçu la nouvelle, une personne s’est effondrée et a perdu connaissance et a dû être transportée par une ambulance », a déclaré Schauseil. « C’est pourquoi 35 personnes sont à bord.

« Vous pouvez imaginer la condition des gens. C’est très dévastateur », a-t-il déclaré.

L’Humanité 1 n’a pas encore reçu l’ordre de quitter le port, comme le précise la directive signée par trois ministres italiens vendredi soir. Il a précisé que le navire pouvait rester dans les eaux italiennes juste assez longtemps pour déterminer quels passagers étaient vulnérables, définis comme des mineurs et des personnes ayant des urgences médicales.

“Tout le monde a le droit de débarquer, et nous nous attendons à ce que tout le monde puisse débarquer”, a déclaré Schauseil. “Nous ne pensons pas que cela soit valable en vertu du droit international.”

Trois autres navires transportant des migrants secourus sont restés en mer, deux dans les eaux italiennes et un dans les eaux internationales, après que les équipages ont demandé à plusieurs reprises des ports sûrs.

Le Geo Barents, battant pavillon norvégien, transportant 572 migrants, et le Rise Above, dirigé par l’Allemagne, en transportant 93, sont entrés dans les eaux italiennes à l’est de la Sicile ce week-end pour se protéger des mers agitées par les tempêtes.

L’Ocean Viking, exploité par l’association caritative européenne SOS Méditerranée, avec 234 migrants à son bord, est resté dans les eaux internationales, au sud du détroit de Messine.

La position conflictuelle adoptée par le gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni rappelle les affrontements orchestrés par Matteo Salvini, aujourd’hui ministre de l’infrastructure de Meloni en charge des ports, lors de son bref passage en 2018-2019 en tant que ministre de l’intérieur.

Le nouveau gouvernement italien insiste sur le fait que les pays dont les navires sont gérés par des organisations caritatives doivent accueillir les migrants. Vendredi soir, Piantedosi a décrit ces navires comme des “îles” sous la juridiction des pays du pavillon.

Dans une vidéo Facebook, Salvini a répété ses allégations selon lesquelles la présence des bateaux humanitaires encourage les passeurs.

Les organisations non gouvernementales rejettent l’interprétation du gouvernement, affirmant qu’elles sont tenues par le droit de la mer de secourir les personnes en détresse et que les nations côtières sont tenues de fournir un port sûr dès que possible.

Alors que les bateaux gérés par l’humanitaire se voient refuser un port sûr, des milliers de migrants ont atteint les côtes italiennes au cours de la semaine dernière, soit seuls dans des bateaux de pêche, soit après avoir été secourus en mer par les autorités italiennes. Ils représentent 85% de toutes les arrivées, selon le gouvernement.

