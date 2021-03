L’Italie empêche 250000 doses de vaccin AstraZeneca Covid-19 d’atteindre l’Australie en premier pour l’UE – rapports

Le gouvernement italien aurait empêché une expédition d’environ 250 000 doses du vaccin Covid-19 développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford de quitter le pays pour l’Australie, dans le cadre de la première action de ce type dans l’UE.

L’interdiction de Rome d’exporter des jabs AstraZeneca fabriqués à l’usine italienne d’Anagni pour Canberra a été rapportée pour la première fois par le Financial Times, citant des sources gouvernementales italiennes.

Il s’agit de la première initiative de ce type de la part d’un État membre de l’UE depuis que Bruxelles a introduit de nouvelles règles permettant aux gouvernements d’arrêter les expéditions vers d’autres pays de vaccins produits dans le bloc afin de protéger les intérêts européens.

Le gouvernement italien a fait part à la Commission européenne de son intention la semaine dernière et Bruxelles ne s’est pas opposée à cette décision, selon le FT.

La semaine dernière, le nouveau Premier ministre italien, Mario Draghi, a déclaré lors d’une réunion des dirigeants de l’UE que le déploiement des vaccins du bloc devait s’accélérer. Il aurait également appelé à une action plus ferme contre les fabricants de vaccins qui ne respectent pas leurs engagements et à l’UE de restreindre l’envoi de coups ailleurs dans le but de renforcer son propre déploiement.

Fin janvier, la Commission a annoncé une nouvelle mesure obligeant les États membres à autoriser les exportations de vaccins vers des pays non membres de l’UE afin de créer une « transparence » et pour protéger les fournitures de vaccins.

Le programme couvre les contrats de vaccin de l’UE pour lesquels l’UE a signé des accords d’achat anticipé. Il devait expirer fin mars, mais devrait être prolongé jusqu’à fin juin, a rapporté Reuters jeudi.

La mesure a été introduite à la suite d’une énorme dispute publique entre l’UE et le Royaume-Uni au sujet des fournitures de vaccins AstraZeneca qui ont officiellement quitté le bloc au début de 2021. En janvier, la société pharmaceutique anglo-suédoise a annoncé qu’elle réduirait les livraisons de l’UE d’un chiffre cible de 80 à 31 millions en raison de déficits de production dans ses usines en Belgique et aux Pays-Bas.

Bruxelles a accusé le fabricant de médicaments d’avoir renié son contrat de vaccin et a même menacé d’invoquer la législation sur le Brexit pour empêcher les piqûres d’entrer au Royaume-Uni via l’Irlande du Nord. Il a finalement reculé après les réactions négatives de Londres, Dublin et Belfast.

Le blocage signalé par l’Italie lors de l’expédition des doses de vaccin vers l’Australie n’a pas encore été confirmé publiquement par les responsables.

