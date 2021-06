L’Italie émerge comme un sérieux prétendant à l’Euro 2020 après une autre victoire impressionnante en phase de groupes

Il est temps de parler de l’Italie.

Après avoir battu la Suisse 3-0 à Rome mercredi soir, les hommes de Roberto Mancini sont les premiers à réserver leur place pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 mais ils ressemblent déjà à une équipe qui pense pouvoir aller bien plus loin que cela. Ce n’est peut-être pas un groupe rempli de superstars vantées par les équipes de tournois majeurs du passé, mais ils sont, de manière cruciale, une équipe. Et un confiant, bien entraîné à cela.

Alors que beaucoup d’argent est allé à la France, à la Belgique ou à l’Angleterre pour soulever le trophée à Wembley le 11 juillet, les chances de l’Italie diminuent régulièrement.

Ils affronteront le Pays de Galles au Stadio Olimpico dimanche pour décider qui terminera en tête du groupe A avant un éventuel match des huitièmes de finale contre l’Autriche ou l’Ukraine, puis un quart de finale à succès avec, selon toute vraisemblance, la Belgique. À ce moment-là, Marco Verratti aurait dû se remettre d’une blessure, mais l’Italie a été si impressionnante lors de ses deux premiers matchs que le talismanique milieu de terrain du Paris Saint-Germain a à peine été manqué.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des rencontres Euro 2020

La seule préoccupation de Mancini pour le moment est la blessure qui a forcé le capitaine Giorgio Chiellini au début contre la Suisse, bien que le problème aux ischio-jambiers de 36 ans n’ait pas été assez grave pour l’empêcher de sauter du banc pour célébrer le premier but fabuleusement travaillé de Manuel Locatelli. au milieu de la première mi-temps. Le deuxième de la soirée de Locatelli, une féroce roquette du pied gauche percée dans le coin du filet depuis le bord de la surface de réparation, était tout aussi bon et le troisième troisième de Ciro Immobile était la cerise sur le gâteau.

Il y a un fanfaron au sujet de la Azzurri cela devrait inquiéter tout le monde.

« La Suisse est une équipe forte, nous savions que ce serait un match difficile et ça l’a été », a déclaré Mancini après coup. « Nous avons créé plusieurs occasions et nous avons mérité la victoire. Nous avons eu du mal dans les premières minutes, mais ensuite nous les avons poussés haut et les avons forcés à faire des erreurs. Ils ont très bien fait, ce n’était pas facile, leur deuxième match en cinq jours et C’est tellement chaud. »

Interrogé sur Chiellini, Mancini a déclaré : « Nous verrons [Thursday] et j’espère que ce n’est rien de grave. »

L’Italie apparaît comme favorite pour remporter l’Euro 2020 après deux victoires dominantes en phase de groupes. Alessandra Tarantino – Piscine/Getty Images

Avec un temps si limité ensemble, il peut être difficile pour les équipes internationales de fonctionner comme une unité, mais Mancini a rendu les choses faciles depuis qu’il a pris le poste en mai 2018 à la suite d’une campagne désastreuse de qualification pour la Coupe du monde qui s’est terminée par un échec du tournoi. en Russie. Mancini a déjà obtenu une prolongation de contrat jusqu’en 2026, mais si son équipe continue de jouer comme ça, il pourrait avoir un travail à vie d’ici la fin de l’été. L’ancien manager de l’Internazionale et de Manchester City a permis à l’Italie de défendre comme l’Italie et d’attaquer avec tout le flair qu’il avait en tant que joueur. C’est une combinaison effrayante.

La victoire sur la Suisse, aussi confortable que le suggère le score, était leur 10e d’affilée tout en prolongeant une incroyable série d’invincibilités sous Mancini qui remonte à septembre 2018. Le dernier but qu’ils ont concédé remonte à octobre 2020 et à en juger par la façon dont ils ont défendu en Rome, il était facile de comprendre pourquoi.

La seule fois où la Suisse a percé Steven Zuber a vu son effort savamment sauvé par Gianluigi Donnarumma. Le match était déjà gagné lorsque le ballon a rebondi pour inviter Xherdan Shaqiri à marquer un but de consolation, mais l’attaquant de Liverpool a quand même rencontré une vague de chemises bleues qui s’est écrasée autour de lui.

groupe A GP W ré L DG STP Italie 2 2 0 0 +6 6 Pays de Galles 2 1 1 0 +2 4 la Suisse 2 0 1 1 -3 1 dinde 2 0 0 2 -5 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

« Je suis intéressé par les victoires, alors si nous concédons ou non n’a pas d’importance, tant que nous continuons à gagner », a déclaré Francesco Acerbi, qui a remplacé Chiellini, blessé. « Nous essayons d’attaquer et de défendre en équipe, c’est pourquoi nous marquons beaucoup de buts et encaissons si peu. Tout se passe bien jusqu’à présent.

« Il y a peut-être trois ou quatre équipes dans le tournoi qui ont de meilleurs talents ou individus, mais j’ai dit avant le début de la compétition qu’il y avait quelque chose dans l’air avec ce groupe. Je pense que nous pouvons aller loin. »

Les statistiques parlent d’elles-mêmes.

En 2021, le record de l’Italie s’élève à sept matchs, sept victoires, 31 marqués et aucun encaissé. A l’Euro 2020, c’est deux matchs, six points et six buts.

Seules la France en 1984 et l’Allemagne en 1996 ont entamé un championnat d’Europe avec des victoires consécutives avec au moins deux buts d’avance sans encaisser, et les deux équipes ont continué à gagner. La promotion italienne de 2021 a toutes les chances de les rejoindre.