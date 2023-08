L’Italie édulcore la taxe sur les bénéfices exceptionnels des banques ; Le Royaume-Uni se dirige vers cinq années de croissance économique perdue – les affaires en direct

Depuis 1h 02h44 HAE L’Italie fait marche arrière sur la taxe sur les bénéfices exceptionnels bancaires Le gouvernement italien a en partie fait marche arrière sur ses projets de taxe sur les bénéfices exceptionnels des banques, après la chute hier des actions des prêteurs du pays. Comme nous l’avons couvert mardi, le cabinet italien a étonnamment décidé d’imposer une taxe sur les bénéfices exceptionnels de 40 % à ses banques, dans le but d’écrémer une partie des milliards d’euros de bénéfices supplémentaires qu’ils ont reçus de la hausse des taux d’intérêt. Mais du jour au lendemain, le ministère italien des Finances a annoncé que la taxe ne pourrait pas dépasser 0,1 % du total des actifs de chaque banque « afin de préserver la stabilité financière des prêteurs ». C’est un niveau plutôt inférieur à ce que les analystes avaient prévu, car Rome limite le plan alors qu’elle tente d’assurer la stabilité financière. Jim Reidstratège chez Deutsche Banque explique : Dans une mise à jour publiée dans la nuit, nos analystes bancaires européens estiment qu’un tel plafond réduirait la taille globale de la taxe de plus de 40 %, même s’il prélèverait encore plus de 10 % sur les bénéfices de 2023. L’Italie fait marche arrière avec un plafond sur l’impôt sur les bénéfices exceptionnels après la chute des actions bancaires https://t.co/ljJWFXGBNa – Financial Times (@FinancialTimes) 8 août 2023 Une source bancaire à Milan a déclaré au Financial Times que la limite rendrait le prélèvement « beaucoup plus gérable » et rapporterait environ 1,8 milliard d’euros, contrairement aux estimations de plus de 4,5 milliards d’euros publiées par les analystes de Jefferies et Equita plus tôt. Mardi.

il y a 33 mois 03.27 HAE WeWork met en garde contre un « doute substantiel » sur l’avenir alors que l’adhésion diminue Les actions de la société de partage d’espaces de bureaux WeWork ont ​​chuté de près d’un quart dans les transactions du jour au lendemain après avoir averti qu’il y avait des doutes « substantiels » sur sa capacité à continuer à fonctionner. WeWork, autrefois l’une des étoiles montantes de la pandémie, a déclaré que sa capacité à poursuivre son activité dépendait de la renégociation à la baisse de ses loyers et de ses coûts de location, de l’augmentation des revenus grâce à de nouvelles ventes et de la réduction du nombre de clients partant. Elle doit également limiter ses dépenses et lever de nouveaux capitaux. Les actions de WeWork ont ​​chuté de 23,7 % dans les échanges après les heures de bureau à New York. La société était autrefois évaluée à 47 milliards de dollars par l’investisseur technologique Softbank, avant que sa première tentative d’introduction en bourse n’échoue, en 2019. Il est ensuite devenu public en 2021, après avoir dépensé des sommes considérables en signant de nouveaux baux et en déployant son offre de sous-location d’espaces de bureaux dans plus de villes. Pourquoi WeWork a mal tourné En savoir plus David Tollydirecteur général par intérim, a blâmé un « environnement opérationnel difficile » pour les malheurs de WeWork, expliquant : « L’offre excédentaire dans l’immobilier commercial, la concurrence croissante dans les espaces flexibles et la volatilité macroéconomique ont entraîné une rotation des membres plus élevée et une demande plus faible que prévu, entraînant une légère baisse des adhésions. » WeWork a baissé de 24% après les heures d’ouverture pour atteindre une capitalisation boursière d’environ 330 millions de dollars après avoir signalé « Un doute substantiel existe quant à la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité ». Quel tour effrayant pic.twitter.com/6BFfPvnsFK — Sheel Mohnot (@pitdesi) 9 août 2023

il y a 48 mois 03.12 HAE TUI retrouve ses bénéfices d’été alors que la demande augmente Joanna Partridge Ailleurs ce matin, l’opérateur de voyages à forfait Tui a rebondi pour réaliser des bénéfices pour la première fois depuis la pandémie. Tui a indiqué qu’il avait 12,5 millions de réservations pour cet été, dont 4,3 millions de réservations ont été ajoutées depuis la dernière mise à jour des investisseurs début mai. Cela signifie qu’il a vendu 86 % de son offre estivale, ce qui correspond aux niveaux observés l’année dernière et en 2019, avant la pandémie. Tui a également révélé qu’il s’attend à recevoir un coup de 25 millions d’euros de cette année feux de forêt à Rhodesen raison du prix de l’annulation des vacances, de l’indemnisation des clients et de la couverture de leurs dépenses sociales, ainsi que du retour à la maison par avion. PDG Sébastien Ébel dit: « L’été 23 se passe très bien, la demande de vacances reste élevée. Ce sera une bonne année complète pour TUI avec une amélioration significative des bénéfices d’une année sur l’autre. Nous faisons avancer la transformation et investissons dans des domaines de revenus et de bénéfices supplémentaires pour continuer à croître de manière rentable à l’avenir.



il y a 49 min 03.11 HAE Rassemblement des actions des banques italiennes Le marché boursier italien a bondi au début de la négociation, les commerçants se félicitant de la décision du jour au lendemain de limiter l’impact de sa taxe sur les bénéfices exceptionnels prévue sur les banques. L’indice bancaire italien a augmenté de 2,4% en début de séance. la plus grande banque d’Italie, Intesa Sanpaolosont en hausse de 3 % à l’ouverture, après avoir chuté de plus de 8 % hier après l’annonce de la taxe exceptionnelle. Unicréditqui ont chuté de près de 6% mardi, sont en hausse d’environ 2,5%. Le principal indice boursier italien, le FTSE MIBest supérieur de 1,2 %. RBC Marchés des Capitaux expliquer: En Italie, le gouvernement fait marche arrière par rapport à l’annonce initiale d’hier sur une taxe bancaire exceptionnelle, affirmant qu’elle serait plafonnée à 0,1 % des actifs d’une banque.

il y a 1h 02h47 HAE Larry Elliot Les prévisions économiques du NIESR suggèrent que Rishi Sunak combattra les prochaines élections dans le contexte d’une économie souffrant de cinq années de croissance perdue et d’un élargissement de l’écart entre les régions prospères et les moins aisées de la Grande-Bretagne. Notre rédacteur économique Larry Elliot explique : L’Institut national de recherche économique et sociale (NIESR) a déclaré qu’il faudrait jusqu’au troisième trimestre 2024 pour que la production britannique revienne à son pic d’avant la pandémie et qu’il y avait un risque de 60% que le gouvernement se rende aux urnes pendant une récession. . Dans sa mise à jour trimestrielle sur l’état de l’économie, le NIESR a déclaré que le dixième le plus pauvre de la population avait été particulièrement touché par la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne et aurait besoin d’une augmentation de revenu de 4 000 £ par an pour avoir le même niveau de vie dont il jouissait. dans l’année précédant l’arrivée de Covid-19. Le risque de récession au Royaume-Uni aux prochaines élections générales est de 60%, selon un groupe de réflexion En savoir plus



