L’Italie a détecté un patient infecté par la souche mutée de coronavirus qui a émergé en Grande-Bretagne, devenant le cinquième pays en dehors du Royaume-Uni à signaler un cas.

Le patient italien a volé du Royaume-Uni à Rome ces derniers jours avec son partenaire, qui n’a pas été testé positif, a déclaré le ministère italien de la Santé. La paire s’isole maintenant.

Jusqu’à présent, des cas de la nouvelle variante, qui serait jusqu’à 70% plus infectieux que le Covid ordinaire, ont été repérés au Danemark, aux Pays-Bas, en Australie et en Belgique.

En novembre, il y avait neuf cas de la souche au Danemark et un en Australie, tandis que les Pays-Bas ont annoncé avoir détecté un cas ce mois-ci. Il y a également eu des rapports non confirmés concernant au moins un cas en Belgique.

L’Écosse et le Pays de Galles ont tous deux attrapé des cas de la souche ces dernières semaines, bien qu’elle se propage principalement à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, où on pense qu’elle représente 60% de toutes les nouvelles infections.

Le ministre français de la Santé a déclaré ce matin qu’il était « tout à fait possible » que la version du virus circule déjà en France bien que les tests ne le détectent pas encore, tandis que le premier ministre d’Irlande du Nord a déclaré qu’il était « probable » que la souche soit également présente.

Plus d’une douzaine de pays – dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande et le Canada – ont interdit les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni dans le cadre d’une répression internationale visant à contenir la souche mutante.

Les dirigeants de l’Union européenne tiennent une réunion de crise plus tard dans la journée pour unifier la réponse du bloc afin d’éviter que la variante ne se généralise sur le continent.

Il y a maintenant des craintes que les rayons des supermarchés britanniques ne soient bientôt vides avec l’interdiction par la France des camions britanniques qui empêcherait les transporteurs continentaux d’apporter des produits alimentaires essentiels pour les fêtes.

On craint également que le chaos ne perturbe l’approvisionnement en vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech au Royaume-Uni qui est fabriqué en Belgique – avec des avions militaires prêts à transporter des fournitures par avion si l’interdiction dure plus de 48 heures.

Boris Johnson a déclenché la fureur samedi après avoir annulé Noël pour plus de 16 millions de personnes vivant à Londres et dans le sud-est à peine 72 heures avant qu’une interruption de cinq jours du verrouillage ne soit censée entrer en vigueur.

Dans un autre virage brutal, le Premier ministre – qui a déclaré mercredi dernier qu’il serait « inhumain » d’annuler Noël – a également réduit une amnistie festive de cinq jours à un seul pour le reste du Royaume-Uni.

Le Premier ministre a blâmé la nouvelle souche et a prétendu qu’elle était 70% plus virulente – un chiffre qui a été remis en question par les meilleurs experts qui disent qu’il est trop tôt pour jeter un nombre exact.

L’Italie a détecté un patient infecté par la souche mutée de coronavirus qui a émergé en Grande-Bretagne, devenant le cinquième pays en dehors du Royaume-Uni à signaler un cas après la première apparition de la variante dans le Kent en septembre

L’Italie devient au moins le cinquième pays à signaler un cas de la nouvelle variante, nommée VUI-202012/01, depuis son apparition en Grande-Bretagne en septembre.

Les deux premiers échantillons ont été collectés le 20 septembre dans le Kent et un autre le lendemain à Londres.

Les journaux européens déchirent sans pitié le « chaos » qui frappe la Grande-Bretagne alors que l’Europe « se protège du mutant Covid » Le Royaume-Uni est dans le « chaos » alors que l’Europe se « protège » d’une « souche anglaise » de coronavirus qui se propage « hors de contrôle », ont rapporté aujourd’hui les médias mondiaux. La nouvelle selon laquelle l’Europe a commencé à se couper de la Grande-Bretagne après la découverte d’une variante de coronavirus jusqu’à 70% plus infectieuse a fait les gros titres dans le monde entier lundi. Les journaux européens ont qualifié la situation de «chaos», faisant craindre des pénuries alimentaires, ce qui a entraîné l’arrêt du trafic maritime et aérien. Le journal français Le Monde a simplement déclaré que la nouvelle souche de virus «conclut une année catastrophique pour le Royaume-Uni». Un peu plus loin – en Australie, en Amérique, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande – les manchettes craignaient que la nouvelle souche n’arrive bientôt, mettant à rude épreuve la crise. Le chaos a éclaté ce week-end, alors que Boris Johnson annulait Noël pour des millions de personnes par crainte d’une « nouvelle souche » de virus se propageant dans le sud-est de l’Angleterre. Cela a incité des pays comme l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande et la Bulgarie à restreindre les voyages avec le Royaume-Uni, craignant que les voyageurs entrants ne propagent la tension. Ensuite, le chaos s’est aggravé lorsque la France a annoncé qu’elle fermait ses frontières au fret quittant le port de Douvres, par lequel un cinquième de tous les biens britanniques voyagent chaque jour, pendant 48 heures, mettant en danger la nourriture et les fournitures médicales. «Le chaos plane au Royaume-Uni isolé: la pression sur le trafic de fret augmente, les craintes de pénuries alimentaires», a rapporté le journal belge HLN. «Les passagers des ferries du Royaume-Uni ne sont plus les bienvenus ici», a rapporté De Telegraaf, des Pays-Bas. Faisant écho aux mesures d’isolement auxquelles les patients atteints de coronavirus ont été soumis, El Pais a déclaré: « L’Europe se protège du Royaume-Uni par peur de la nouvelle souche du virus ». L’un des plus grands journaux allemands, Bild, a annoncé que des voyageurs du Royaume-Uni étaient retenus à leur arrivée à l’aéroport de Hanovre jusqu’à ce qu’ils soient testés négatifs pour le virus – et qu’ils étaient obligés de dormir sur des lits de camp et sur le sol entre-temps. Au total, 63 personnes sont détenues à l’aéroport, dont une, Manuela Thomys, se plaignant d’être détenues «contre notre volonté». Un passager a qualifié cela de « scandale » avec d’autres exigeant de parler à un avocat, tandis que des scènes similaires se sont déroulées à Berlin où 77 personnes attendaient les résultats des tests ce matin après leur arrivée de Grande-Bretagne la nuit dernière. En Irlande, des journaux ont annoncé que les interdictions de voyager au Royaume-Uni – actuellement en vigueur depuis 48 heures – pourraient être prolongées lorsque les ministres se réuniront aujourd’hui. Pendant ce temps, le journal suédois Aftonbladet a demandé pourquoi le Premier ministre n’avait pas déjà imposé de restrictions de voyage par crainte du virus.

À la mi-décembre, il y avait plus de 1000 cas dans près de 60 autorités locales différentes à travers l’Angleterre, bien que le nombre réel soit plus élevé.

Ils ont principalement été trouvés dans le sud-est de l’Angleterre, dans le Kent et à Londres.

À la mi-novembre, 28% des cas à Londres lui étaient imputables. Et dans la semaine commençant le 9 décembre, il était responsable de 62 p.

Les ministres de la Santé du Pays de Galles ont blâmé la nouvelle souche pour une forte augmentation des cas qui renvoient le pays dans un verrouillage national dimanche. Bien que le nombre exact de personnes testées positives pour la variante ne soit pas clair.

Nicola Sturgeon a déclaré qu’au moins neuf cas avaient été ramassés en Écosse et que le premier ministre avait rendu illégal le voyage depuis ou vers l’Angleterre dans le but de contenir la souche.

Neuf cas de la souche ont également été repérés au Danemark au cours du mois dernier et les Pays-Bas ont déclaré avoir trouvé une personne porteuse de la variante jusqu’à présent.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a déclaré ce matin qu’il était possible que la nouvelle souche du virus circule en France, bien que des tests récents ne l’aient pas détectée dans le pays.

« Il est tout à fait possible que le virus circule en France », a déclaré Veran à la radio Europe 1.

Arlene Foster, première ministre d’Irlande du Nord, a déclaré au programme Good Morning Ulster de la BBC: « Il est probable que ce soit ici et probablement aussi dans la République. »

Dans son rapport de samedi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a déclaré que la Belgique avait également repéré la souche chez l’un de ses citoyens.

L’ECDC a recyclé l’affirmation de M. Johnson selon laquelle le virus pourrait être « jusqu’à 70% plus transmissible ».

Mais hier soir, un scientifique a exigé une plus grande transparence sur le nombre de fermetures de pans du Royaume-Uni.

Carl Heneghan, professeur de médecine factuelle au département de soins primaires de Nuffield de l’Université d’Oxford, a exprimé son scepticisme quant au chiffre de 70%.

Il a déclaré: « Je fais ce travail depuis 25 ans et je peux dire que vous ne pouvez pas établir un nombre quantifiable dans un laps de temps aussi court. »

Il a ajouté que «tous les experts disent qu’il est trop tôt pour tirer une telle conclusion».

Le professeur Heneghan a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que cette période de l’année, le «sommet de la saison virale», était une période difficile pour le NHS. Mais il a déclaré que le fait de ne pas fournir la base des chiffres sapait la confiance du public.

Il a ajouté: « Je voudrais avoir des preuves très claires plutôt que » nous pensons que c’est plus transmissible « afin que nous puissions voir si c’est le cas ou non.

« Cela a des implications énormes, cela provoque la peur et la panique, mais nous ne devrions pas être dans cette situation lorsque le gouvernement publie des données qui ne sont pas quantifiables. »

Il a ajouté: « Ils adaptent les données aux preuves. Ils voient des cas augmenter et ils recherchent des preuves pour l’expliquer.

Le professeur Heneghan a déclaré que si c’était vrai, la nouvelle variante était plus transmissible «nous devrions verrouiller tout le pays» car les gens qui quittent la capitale pour éviter les restrictions la répandraient.

Annulant Noël samedi, M. Johnson a également déclaré que le nouveau virus pourrait augmenter le taux de reproduction – connu sous le nom de R – de 0,4. Lorsque R est supérieur à 1, le virus augmente. S’il est inférieur à 1, il diminue.

M. Johnson a déclaré que le chiffre, qui provenait d’une analyse par l’organe consultatif du gouvernement, le groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), était « des données préliminaires » et « sujet à examen ».

Mais il a ajouté: « C’est le meilleur que nous ayons pour le moment.

«Nous devons agir sur les informations telles que nous les avons, car elles se propagent très rapidement.

Les magasins, les gymnases, les coiffeurs et les salons de beauté ont reçu l’ordre de fermer à nouveau à Londres et dans certaines parties du sud-est, les habitants ayant été invités à ne pas quitter le niveau quatre.

Peter Horby, président du Nervtag et professeur de maladies infectieuses émergentes au Centre de médecine tropicale et de santé mondiale de l’Université d’Oxford, a déclaré que le chiffre de 70% était basé sur des «données convergentes».

Il a déclaré: « Cela inclut, mais sans s’y limiter, le taux de changement de la fréquence de détection du variant (le taux de croissance) et la corrélation entre les valeurs R et la fréquence de détection du nouveau variant. »

Le procès-verbal de la réunion du Nervtag du 18 décembre a déclaré qu’ils avaient une « confiance modérée » que la nouvelle variante, connue sous le nom de VUI-202012/01, « démontre une augmentation substantielle de la transmissibilité par rapport aux autres variantes ».

La variante a démontré une croissance exponentielle lorsque des mesures de verrouillage nationales étaient en place, ont ajouté les minutes.