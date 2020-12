ROME (AP) – L’Italie a éclipsé dimanche la Grande-Bretagne pour devenir le pays avec le pire bilan officiel de décès par coronavirus en Europe.

L’Italie, où la pandémie du continent a commencé, a enregistré 484 décès dus au COVID-19 en une journée, l’un de ses plus bas décomptes en un jour depuis environ un mois.

Pourtant, ces derniers décès ont porté le bilan officiel de l’Italie à 64 520, tandis que celui de la Grande-Bretagne s’élevait à 64 267, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Les deux chiffres sous-estiment le véritable bilan de la pandémie. Les critères de comptage diffèrent dans les deux pays, et de nombreux décès de coronavirus, en particulier au début de la pandémie, ne seraient pas détectés, y compris ceux de personnes âgées vivant dans des maisons de soins infirmiers qui n’ont pas été testées pour le COVID-19.

Parmi les raisons invoquées pour le nombre élevé de morts en Italie, il s’agissait du premier pays d’Europe à être critiqué dans la pandémie, laissant les agents de santé aux prises avec un virus largement inconnu. L’Italie a également un ratio personnel médical / patients inférieur à celui des autres pays européens.

L’Allemagne, une nation beaucoup plus grande que l’Italie, a un nombre de morts d’un tiers de celui de l’Italie ou de la Grande-Bretagne.

Un peu plus de la moitié des décès connus du COVID-19 en Italie ont été enregistrés lors de la première vague.

Dimanche, l’Italie a signalé 17938 autres infections à coronavirus pour porter son décompte officiel à 1,84 million.

De loin, la région enregistrant le plus grand nombre de nouvelles infections était la région septentrionale de la Vénétie. La région italienne de Lombardie compte le plus grand nombre de cas et de décès dans l’ensemble.

Tenant largement compte des conseils d’experts médicaux, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a resserré les règles de voyage pour la période chevauchant les vacances de Noël, du Nouvel An et de l’Épiphanie. À partir du 21 décembre et jusqu’au 6 janvier, les Italiens ne pourront plus voyager entre les régions, sauf pour le travail ou pour des raisons urgentes telles que des problèmes de santé.

Pendant les vacances elles-mêmes, sous les restrictions nationales, les Italiens ne peuvent pas quitter leurs villes, car le gouvernement cherche à décourager les familles et les amis de se rassembler en grand nombre à l’intérieur.

___

Suivez la couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak