L’Italie demande à l’Iran de mettre fin à sa répression meurtrière contre les manifestants

ROME (AP) – Le ministre italien des Affaires étrangères a convoqué mercredi le nouvel ambassadeur d’Iran à Rome pour exprimer les inquiétudes de son pays face à la répression des autorités iraniennes contre les manifestations antigouvernementales qui durent depuis plus de trois mois.

Transmettant “l’indignation et l’inquiétude” de l’Italie face à la répression, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré qu’il espérait que l’Iran répondrait “positivement à la demande de l’Italie”.

La répression meurtrière, a-t-il dit, “n’a rien à voir avec la protection de la sécurité nationale du pays”.

Tajani a également déclaré que l’Italie demandait à Téhéran de suspendre la peine de mort en lien avec les manifestations et de mettre immédiatement fin aux exécutions de prisonniers détenus pendant les manifestations.

Tajani a ajouté que l’ambassadeur iranien, Mohammad Reza Saburi, qui a pris ses fonctions mercredi, a accepté de transmettre les demandes de l’Italie.

L’Iran est secoué par des manifestations de masse depuis la mi-septembre suite à la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après avoir été détenue par la police des mœurs du pays pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de l’Iran pour les femmes.

Les protestations se sont rapidement transformées en appels au renversement de la théocratie iranienne, établie après la révolution islamique de 1979, marquant l’un des plus grands défis au régime clérical iranien depuis plus de quatre décennies.

Au moins 507 manifestants ont été tués et plus de 18 500 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas publié de chiffres sur les personnes tuées ou arrêtées.

« Nous demandons seulement que les femmes ne soient pas massacrées parce qu’elles retirent leur voile », a déclaré Tajani. « Nous demandons que les jeunes femmes ne soient pas condamnées à mort parce qu’elles participent à des manifestations, que les enfants ne soient pas tués aux barrages routiers.

Cherchant à étouffer les manifestations et à intensifier la pression sur les critiques, l’Iran a condamné à mort plusieurs manifestants et procédé à deux exécutions malgré les nombreuses critiques internationales.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, dont Tajani, ont imposé de nouvelles sanctions plus tôt ce mois-ci pour la répression, ciblant les hauts responsables religieux, les fonctionnaires et les employés des médias d’État avec des interdictions de voyager et gelant les avoirs de 20 personnes.

The Associated Press