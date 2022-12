L’Italie décrète que les voyageurs en provenance de Chine doivent passer des tests Covid

L’Italie est devenue le premier pays d’Europe à rendre obligatoire le test du Covid-19 pour les personnes arrivant de Chine après que Pékin a décidé de rouvrir ses frontières après avoir levé certaines de ses restrictions anti-Covid les plus strictes.

Cette décision, qui voit l’Italie rejoindre un certain nombre de pays plus proches de la Chine pour modifier sa politique de voyage, survient au milieu des inquiétudes quant à la possibilité que de nouvelles variantes émergent lors de nouvelles flambées de virus en Chine et se propagent rapidement à l’étranger. Le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud et l’Inde font partie des États asiatiques qui ont introduit des mesures pour prévenir un afflux de cas, notamment des tests PCR obligatoires et le séquençage génétique des cas positifs.

La décision de l’Italie d’imposer des tests à toutes les arrivées en Chine intervient près de trois ans après qu’elle est devenue le premier pays occidental à être touché par la pandémie, qui à ce jour a fait plus de 180 000 morts dans le pays.

“La mesure est essentielle pour garantir la surveillance et l’identification de toute variante du virus afin de protéger la population italienne”, a déclaré Orazio Schillaci, le ministre italien de la Santé.

L’Italie a déjà surveillé les tests sur écouvillon à l’aéroport de Rome Fiumicino et à l’aéroport de Milan Malpensa, où lundi, un passager sur deux arrivant sur des vols en provenance de Chine qui ont effectué des tests non obligatoires s’est avéré positif pour le coronavirus.

Les virologues observent avec nervosité comment la décision de la Chine d’abandonner la quarantaine pour les visiteurs étrangers à partir du 8 janvier et à partir de la même date de reprendre la délivrance de visas aux étrangers et de passeports à son propre peuple peut affecter la propagation mondiale de la maladie.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le Royaume-Uni n’envisageait pas de restrictions de voyage pour les visiteurs en provenance de Chine.

La fin de l’approche zéro-Covid de la Chine survient alors que le nombre de cas augmente, avec de faibles taux de vaccination, en particulier chez les personnes âgées. Il est plus difficile que jamais de déterminer la propagation et la gravité de Covid, car Pékin a cessé de publier les numéros de cas quotidiens et a mis fin aux tests de masse.

“Ils sont passés très rapidement d’une approche zéro Covid à des choses complètement relaxantes, alors peut-être que cela s’est produit trop rapidement pour suivre le rythme”, a déclaré le professeur australien Dominic Dwyer, expert en maladies infectieuses, l’un des membres de l’équipe chargée de se rendre à Wuhan au début de 2021 pour enquêter sur les origines de la pandémie dans un rapport pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Nous ne savons pas quelles variantes circulent en Chine en ce moment… [and] si ces variantes sont différentes en termes de réponse à la vaccination.

Alors que les statistiques officielles de la Chine ne font état que de trois nouveaux décès de Covid pour mardi après que Pékin a changé la façon dont il a enregistré les décès de Covid-19 pour n’inclure que ceux qui meurent d’insuffisance respiratoire ou de pneumonie, la société britannique de modélisation des données de santé Airfinity estime qu’il y en a maintenant plus de 1 millions de cas et plus de 5 000 nouvelles infections chaque jour.

Les experts disent que le manque de données masque probablement le nombre et la gravité des cas, et les médecins en Chine signalent une augmentation massive des infections et des décès. Howard Bernstein, un médecin basé à Pékin, a déclaré à Reuters que les patients arrivaient plus malades et en plus grand nombre, et que le service des soins intensifs où il travaille au Beijing United Family Hospital était plein.

Les pays voisins prennent leurs propres mesures pour prévenir une recrudescence des infections. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a annoncé mardi qu’à partir du 30 décembre, les arrivées qui se sont rendues en Chine continentale à tout moment au cours des sept jours précédents devront fournir un test Covid négatif à l’arrivée ou une quarantaine de sept jours.

Après avoir assoupli ses propres restrictions aux frontières en octobre, le Japon limite également le nombre d’arrivées en provenance de Chine. “L’inquiétude grandit au Japon car il est difficile de saisir la situation détaillée”, a déclaré Kishida en annonçant les mesures.

Le gouvernement taïwanais a déclaré mercredi qu’il testerait les arrivées en provenance de Chine à partir du 1er janvier et qu’il procéderait au séquençage du virus pour ceux dont le test est positif afin de suivre de nouvelles variantes. En Malaisie, le ministère de la Santé se prépare à une poussée redoutée de Covid en poussant les gens à obtenir des doses de rappel et en promouvant les médicaments antiviraux.

Les responsables américains examinent également si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour surveiller les voyageurs de retour. “La communauté internationale s’inquiète de plus en plus des poussées de Covid-19 en cours en Chine et du manque de données transparentes, y compris des données de séquence génomique virale”, ont déclaré des responsables.

Un porte-parole du gouvernement australien a déclaré au Guardian que si le ministère de la Santé “continue de surveiller la situation mondiale, les arrangements de voyage pour les Australiens et les visiteurs du pays restent inchangés”.

La décision de la Chine de reprendre la délivrance de passeports pour la première fois en près de trois ans pourrait permettre à un grand nombre de touristes chinois de voyager à l’étranger pour les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain. Les sociétés de services de voyage Trip.com et Qunar ont déclaré que les réservations de billets internationaux et les recherches d’informations sur les visas sur leurs sites Web avaient augmenté de cinq à huit fois après l’annonce de mardi, avec des destinations de choix comme le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé la Chine à partager des données et à mener des études pertinentes pour aider le monde à comprendre quelles variantes de Covid circulent. Dwyer a déclaré que les données étaient cruciales car dans les pays où Covid-19 est hors de contrôle, le grand nombre de personnes infectées rend plus probable qu’il y aura un événement rare qui entraînera des changements dans le virus, créant potentiellement une nouvelle variante préoccupante.

Les verrouillages prolongés en Chine signifient également qu’une proportion importante de la population n’a pas été infectée par de nouvelles variantes, et les vaccins Sinovac et Sinopharm sur lesquels la Chine s’est appuyée semblent moins efficaces que les vaccins à ARNm utilisés ailleurs.

“C’est l’environnement dans lequel vous vous attendez à ce que de nouvelles variantes apparaissent”, a déclaré Dwyer. «Ainsi, le suivi des personnes revenant de Chine qui sont malades va être important. Nous ne savons pas… si ces variantes [in China] sont différents de ce que nous avons vu ailleurs.

La Chine a rejeté les rapports occidentaux sur la flambée des cas de Covid depuis qu’elle a considérablement assoupli les restrictions. “Actuellement, l’évolution de la situation épidémique en Chine est globalement prévisible et sous contrôle”, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

« Le battage médiatique, le calomnie et la manipulation politique avec des arrière-pensées ne résistent pas à l’épreuve des faits », a-t-il ajouté.