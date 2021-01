L’Italie prévoit d’intenter une action en justice contre le fabricant américain de médicaments Pfizer pour des retards dans la livraison des vaccins contre les coronavirus, a déclaré Domenico Arcuri, commissaire spécial italien pour la pandémie, dans un communiqué mardi soir.

Vendredi, Pfizer et son partenaire allemand, BioNTech, ont déclaré qu’ils fourniraient moins de doses que prévu aux pays de l’Union européenne cette semaine, car ils modifiaient le processus de production pour augmenter l’offre future. Ils ont dit que les livraisons reviendraient au calendrier initial la semaine prochaine.

Les responsables italiens ont discuté de la situation avec les responsables de l’entreprise mardi.

«Le résultat du dialogue d’aujourd’hui avec Pfizer n’a pas eu l’effet que nous espérions», a écrit M. Arcuri, annonçant que l’Italie porterait des poursuites, à la fois «civiles et pénales, dans la mesure du possible» dans les prochains jours.

M. Arcuri a déclaré que Pfizer ne compenserait pas le manque à gagner dans la livraison de la semaine prochaine, qui serait plutôt plus faible que prévu. Les responsables italiens craignent qu’une pénurie de doses ne ralentisse dangereusement le programme de vaccination du pays, qui a atteint jusqu’à présent plus de 1,2 million de personnes, à commencer par les agents de santé et les résidents des maisons de retraite.