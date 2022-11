L’Italie déclare l’état d’urgence après un glissement de terrain meurtrier

Le glissement de terrain a tué au moins une personne et fait des dizaines de disparus.

Le gouvernement a débloqué deux millions d’euros de fonds de secours pour le sauvetage et le rétablissement des services publics.

Plus de 200 sauveteurs sont à la recherche de personnes disparues.

Le gouvernement italien a déclaré dimanche l’état d’urgence après qu’un glissement de terrain sur l’île méridionale d’Ischia a tué au moins une personne et fait une douzaine de disparus.

Une vague de boue et de débris a frappé la petite ville de Casamicciola Terme tôt samedi matin, engloutissant au moins une maison et emportant des voitures vers la mer, ont annoncé les médias locaux et les services d’urgence.

Une première tranche de deux millions d’euros de fonds de secours a été débloquée à l’issue d’un conseil des ministres d’urgence qui a déclaré l’état d’urgence, a indiqué le ministre de la Protection civile Nello Musumeci.

Plus de 200 sauveteurs sont toujours à la recherche d’une dizaine de personnes disparues, tandis que des centaines de volontaires, et d’autres, jusqu’aux genoux dans la boue, s’affairent à nettoyer les rues de la ville.

Des débris de voitures et d’autobus écrasés par la coulée de boue étaient visibles et des rochers étaient éparpillés alors que des excavatrices cherchaient à libérer l’accès aux maisons, aux voitures et aux magasins.

Les sauveteurs avaient récupéré le corps d’une femme de 31 ans, selon l’agence de presse italienne AGI.

“C’est une situation qui nous fait mal, ne serait-ce que pour les gens qui ont disparu sous la montagne. Ici c’est une île et même si on ne connaît pas vraiment tout le monde, c’est presque ça”, a déclaré à l’AFP Salvatore Lorini, 45 ans.

“La montagne s’est effondrée, il y a eu la dévastation de magasins, de voitures, d’hôtels et cela se produisait déjà il y a neuf ans. Maintenant, je nettoie la boutique de ma belle-mère”, a-t-il déclaré.

Le glissement de terrain a été causé par un manque d’entretien et de prévention “parce que la nature est la nature, il y a eu un tremblement de terre, mais un peu de prévention” aurait pu sauver des vies, a déclaré Lorini.

La péninsule, au large de Naples, n’est pas étrangère aux états d’urgence consécutifs à des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des intempéries.

Casamicciola Terme, station thermale de 8 000 habitants en hiver sur la luxuriante île d’Ischia, près de Capri, a été frappée en 2017 par un tremblement de terre qui a fait deux morts.

Il a été complètement détruit par un tremblement de terre beaucoup plus puissant à la fin du 19ème siècle.