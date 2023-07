L’Italie débat du sort de JJ4, l’ours brun qui a tué le coureur Andrea Papi

Il y a un peu plus de deux décennies, seuls cinq ours bruns parcouraient la région du Trentin, et les défenseurs de l’environnement craignaient que la population ne meure. Un effort de repeuplement a été un tel succès que leur nombre a été multiplié par 20mais les ours entrent maintenant en contact accru avec les humains – qui ne sont pas habitués à vivre aux côtés des prédateurs – et le meurtre de Papi a relancé un débat sur leur nombre.