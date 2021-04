Les responsables italiens cherchent à savoir si les gangsters de la mafia redirigent les coups de Covid vers leurs copains corrompus plutôt que vers les personnes vulnérables du pays.

Le déploiement des vaccins en Italie a été lent avec 12 millions de doses administrées, dont 4,2 millions pour les personnes âgées de 80 ans et plus et seulement 1,26 million de doses administrées aux personnes âgées de 70 ans.

Les autorités italiennes craignent que la mafia puisse « gérer les vaccinations » dans certaines régions du pays Crédits: Getty

Les agents de santé ont reçu 3,1 millions de doses, tandis qu’un total de 2,4 millions est passé dans une catégorie opaque nommée «autres».

Maintenant, la commission anti-mafia italienne a déclaré qu’elle craignait que les taux élevés de coups dans cet « autre » groupe dans les régions du sud du pays ne signifient que les gangsters « gèrent les vaccinations ».

Le chef de la commission, Nicola Morra, a ordonné cette semaine à quatre régions – la Sicile, la Calabre et la Campanie au sud et la vallée d’Aoste au nord – de transmettre leurs données de jab et d’expliquer leur déploiement.

Mario Giarrusso, membre de la commission anti-mafia, a déclaré à Politico: « Des gens sont vaccinés qui ne font pas partie de toute catégorie de priorité spécifiée par le gouvernement, en particulier dans certaines régions où la mafia est très la mafia gère les vaccinations. «

Des régions du sud de l’Italie ont lutté contre l’infiltration de la mafia dans leurs services publics, y compris les soins de santé, selon les rapports.

Cela vient de l’Italie qui n’a pas réussi à concentrer sa stratégie vaccinale sur sa population âgée, bien qu’elle soit l’un des pays les plus touchés au monde.

Selon le chercheur Matteo Villa, le pays aurait subi 8 000 morts de moins depuis décembre s’il avait fermement adhéré à un plan de vaccination des retraités en premier.

Pendant ce temps, 33 000 personnes sont mortes en Italie de Covid-19 depuis début janvier.

M. Villa, du think tank ISPI, a déclaré: « Une stratégie déséquilibrée, les retards des régions et les tricheurs de vaccins nous ont amenés ici. »

Plus tôt cette semaine, il est apparu que les Italiens étaient obligés de réserver des rendez-vous pour les vaccins en Serbie pour les injections chinoises et russes de Covid.

Selon le Corriere Della Sera, des médecins en Italie tentent maintenant de prendre des rendez-vous pour un vaccin en Serbie, un pays où 26% de la population est vaccinée.

La Serbie, qui est située en dehors de l’UE, a connu une augmentation de ses vaccinations en raison d’accords avec la Chine et la Russie pour leurs coups Sinopharm et Spoutnik V.

Bien qu’ils ne soient pas approuvés par l’Agence européenne des médicaments, les médecins italiens continuent de réserver des rendez-vous de jab.

Les Italiens réservent maintenant via le consulat serbe à Milan et l’ambassade à Rome, rapporte le Corriere Della Sera

En Serbie, les vaccins sont gratuits pour les étrangers et les personnes avec ou sans permis de séjour.