L’Italie convoque une réunion de crise sur les pâtes dans un contexte de flambée des prix

ROME – En Italie, un débat qui couve sur une flambée des prix des pâtes a contraint le gouvernement à convoquer une réunion de crise cette semaine. Adolfo Urso, le ministre des Entreprises du pays, a appelé à une réunion jeudi d’une nouvelle commission pour discuter de l’augmentation du prix des pâtes, selon un responsable du ministère des Entreprises et du Made in Italy, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour parler franchement des affaires gouvernementales. Les prix des pâtes ont augmenté de 17,5% en glissement annuel en mars, ont rapporté les médias locaux, citant le ministère.

La hausse des prix représente plus du double de l’inflation des prix à la consommation en Italie, qui s’élevait à 8,1% en mars, selon la Banque centrale européenne, et intervient alors que le prix du blé a chuté. Jeudi, la commission évaluera le rôle que les matières premières, l’énergie et les coûts de production peuvent jouer dans la hausse des prix.

Des groupes de consommateurs ont accusé les producteurs de spéculation et déposé une plainte officielle, demandant aux autorités d’enquêter. Les producteurs affirment qu’un ensemble de facteurs – notamment des coûts énergétiques plus élevés, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation – fait grimper leurs coûts, les obligeant à facturer plus cher les pâtes, un aliment de base du régime alimentaire italien.

Urso a déclaré dans un communiqué que peu importe le résultat, les consommateurs en bénéficieront car l’attention accrue portée à ce problème a déjà incité de nombreuses entreprises à dire que la hausse des prix des pâtes n’est que temporaire.

Les pâtes, à environ 2 $ la boîte, sont encore relativement bon marché. Mais tout différend en Italie concernant les pâtes, si étroitement liées à l’identité nationale, attire une attention démesurée. (Une estimation suggère que plus de 60 % des Italiens mangent des pâtes quotidiennement.)

« Je peux croire les gnocchis aux prix, je serais re-fusilli à payer », a déclaré un utilisateur des médias sociaux en réponse aux nouvelles de la réunion de crise.

« Tagliatelle-moi à ce sujet! » un autre a répondu.

Il y a « quelque chose d’intrinsèquement hilarant » dans le fait que le gouvernement italien convoque une réunion de crise sur les pâtes, a déclaré un autre utilisateur.

Cela m’a fait rire. Je sais que cela ne devrait pas être le cas, mais il y a quelque chose d’intrinsèquement hilarant dans la définition du gouvernement italien d’une crise comme étant des pâtes chères. « Le gouvernement italien convoque une réunion de crise sur la flambée des prix des pâtes »

La réaction du gouvernement montre la « valeur symbolique, émotionnelle et culturelle que les pâtes ont pour les Italiens », a déclaré Fabio Parasecoli, professeur d’études alimentaires à l’Université de New York.

Les pâtes italiennes sont produites à partir de blé dur, dont les prix, selon le plus grand organisme agricole italien, la Coldiretti, ont chuté de 30 % depuis l’année dernière. Faire des pâtes ne nécessite que d’ajouter de l’eau au blé, a déclaré le groupe dans un communiqué, d’où la hausse des prix qui semblait injustifiée.

Assoutenti, un groupe de défense des droits des consommateurs qui a publié une enquête sur les prix régionaux des pâtes en avril, attribue cette augmentation aux producteurs.

« Il n’y a aucune justification pour les augmentations autre que la pure spéculation de la part des grands groupes alimentaires qui veulent également compléter leurs budgets avec des bénéfices supplémentaires », a déclaré Furio Truzzi, président du groupe, dans un e-mail.

« Les pâtes sont un aliment de base pour le régime italien. Augmenter son prix reviendrait à augmenter le prix de l’épi de maïs pour les Américains », a-t-il ajouté.

Le rapport d’Assoutenti a révélé que les prix des pâtes avaient en moyenne augmenté de 25 % par rapport à l’année dernière, certaines villes comme Modène ayant enregistré une hausse de près de 50 %. Ce n’est que dans 12 des 110 provinces italiennes qu’un kilogramme de pâtes peut être acheté pour moins de 2,20 dollars.

Les producteurs de pâtes signalent cependant une hausse des coûts de production. L’énergie, l’emballage et la logistique ont enregistré une hausse significative des prix, ce qui alourdit les coûts, a déclaré Ivana Calò, porte-parole de l’Unione Italiana Food, un organisme industriel. La hausse des coûts est en ligne, dit-elle, avec l’augmentation des prix des denrées alimentaires.

« L’impact de l’inflation des pâtes sur le budget des familles italiennes sera limité » puisqu’il ne coûte que quelques euros, écrit-elle dans un mail.

D’autres experts soulignent que les contrecoups du conflit en Ukraine l’année dernière, lorsque les marchés des matières premières du pays ont été fortement touchés, se faisaient encore sentir.

« Les pâtes sur les étagères aujourd’hui ont été produites il y a des mois lorsque le blé dur [was] achetés à des prix élevés et avec des coûts énergétiques au plus fort de la crise », a déclaré Michele Crippa, professeur italien de sciences gastronomiques.

Bien que le prix d’une boîte de pâtes soit relativement bas, le contexte économique en Italie signifie que les familles peuvent encore ressentir le pincement de l’augmentation pour un produit aussi populaire. La hausse des prix reste une préoccupation avec la contraction de l’économie italienne à la fin de l’année dernière. Le Fonds monétaire international prévoit que l’économie italienne connaîtra une croissance de 0,7 % cette année, ce qui est inférieur à la projection de 1,3 % pour les économies avancées.

En traitant la hausse des prix des pâtes comme une crise, le gouvernement essaie peut-être de montrer qu’il « s’intéresse à la qualité de vie des citoyens, même si l’impact est probablement bien inférieur à celui de l’augmentation des factures d’électricité, », a déclaré Parasecoli de l’Université de New York. Le gouvernement d’extrême droite italien a mis en place des politiques axées sur la qualité, la disponibilité et la provenance des aliments, et a récemment renommé le ministère de l’Agriculture en « Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts ».

En réponse aux allégations de fixation des prix, Francesco Mutti, directeur général de la société Mutti, qui fabrique des conserves, notamment de la sauce tomate pour les pâtes, a déclaré à La Stampa que les gens cherchaient un bouc émissaire et que les producteurs avaient dû augmenter les prix pour suivre le rythme. avec des frais.

« Quand les prix augmentent, on prend sur soi le risque de perdre des parts de marché, et c’est quelque chose qui n’est bon pour personne. Lorsque nous augmentons les prix, nous ne le faisons pas à la légère », a-t-il déclaré au journal.

Giuseppe Ferro, directeur général de La Molisana, un important producteur de pâtes italien, a déclaré à Il Sole 24 Ore qu’il s’attend à ce que les prix redescendent d’ici septembre.

Ce n’est pas la première fois que le prix des pâtes met les entreprises dans l’eau chaude. En 2009, des agences ont perquisitionné les principaux fabricants de pâtes pour des allégations de fixation des prix et leur ont infligé une amende de près de 18 millions de dollars.