L’Italie commencera à facturer l’entrée à l’ancien Panthéon romain à partir de lundi | Nouvelles du monde

Les visiteurs se rendant au Panthéon de Rome, l’un des monuments les mieux conservés du monde antique, devront payer un droit d’entrée à partir de lundi.

Le ministère italien du tourisme a déclaré qu’il en coûterait 5 euros (4,30 £) pour entrer dans l’église à partir de la semaine prochaine.

Le vaste ancien temple cylindrique a un mur extérieur intact qui supporte un dôme de 142 pieds.

Chaque année, le monument attire des millions de visiteurs, ce qui en fait l’un des principaux attraits touristiques d’Italie.

L’introduction longtemps retardée d’une redevance s’inscrit dans le cadre d’une volonté de tirer davantage de bénéfices des atouts culturels de l’Italie, le ministère du Tourisme devant recevoir 70% des revenus pour aider à couvrir le nettoyage et l’entretien.

Le reste ira au diocèse de Rome.

L’entrée sera toujours gratuite pour les fidèles lors des offices religieux.

La forme actuelle du Panthéon et ses murs de six mètres d’épaisseur datent du début du règne de l’empereur Hadrien, arrivé au pouvoir en 117 après JC.

Il reste le plus grand dôme en béton non armé du monde et possède une lucarne circulaire à sa couronne.

Le bâtiment a survécu aux attaques barbares contre Rome et a été transformé en église chrétienne en 609.

Faisant la queue pour l’un des derniers billets gratuits proposés, le touriste allemand Karsten Kohler a déclaré vendredi: « Si cela doit rester encore 2 000 (années), ils ont besoin d’argent. »

Prendre soin de l’art et de l’architecture a longtemps posé un défi pour un pays qui est responsable de plus de sites du patrimoine mondial de l’UNESCO que tout autre et qui a des problèmes de longue date de bureaucratie et de faibles financements publics.