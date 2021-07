L’Italie combine l’ancien et le nouveau alors que la génération dorée de la Belgique rate une autre chance de gloire

Alors que la fenêtre d’opportunité continue de se fermer pour la génération dorée de la Belgique, les jeunes joueurs italiens s’attendent à une opportunité en or après une victoire 2-1 qui semble leur permettre d’affronter l’Espagne en demi-finale du Championnat d’Europe 2020. Métaphoriquement, la longue et chaleureuse étreinte entre les coéquipiers de l’Inter Romelu Lukaku et Nicolo Barella semblait signifier exactement cela.

Pourtant, c’est aussi une lecture un peu réductrice. Parce que la victoire de l’Italie a été facilitée en fin de seconde période par le gars qui était old school avant même que la vieille école ne soit inventée. Giorgio Chiellini, 37 ans en août, a semblé répliquer à chaque attaque belge en fin de match, apparaissant avec une ponctualité inquiétante : diriger, démarrer et couper le ballon à chaque occasion. Ce n’était pas joli, c’était souvent disgracieux, mais le concept clé est que chaque fois que le ballon arrivait dans un rayon de 10 mètres autour de lui, il finissait plus loin du but italien.

De même, alors que certaines des stars belges s’approchent de la sortie, il y en a une autre qui se fraye un chemin vers l’avant. Jeremy Doku n’a que 19 ans, mais, en particulier après la pause, a tourmenté la ligne arrière italienne comme un mélange de super-héros de Flash et Wolverine. Et quiconque pense que Lukaku et Kevin De Bruyne sont sur le point d’en avoir fini doit réfléchir à nouveau.

Pour le Azzurri cependant, cette victoire est du genre qui offre à la fois confiance et validation. Après avoir traversé la phase de groupes et battu l’Autriche en prolongation, certains ont dit que, malgré leur joli football, ils n’avaient pas encore joué de grands garçons. Mis à part le fait que l’Italie a infligé une fessée 3-0 à la Suisse, qui a éliminé la France et emmené l’Espagne aux tirs au but, il n’y avait plus de plus gros garçons dans la compétition que la Belgique.

« Et nous méritions de les battre », a déclaré le sélectionneur italien Roberto Mancini après le match. « C’était un match ouvert, nous nous sommes affrontés et maintenant nous regardons vers l’avenir avec confiance. »

La question principale d’avant-match concernait la forme physique de Kevin De Bruyne. Il a été contraint à l’arrêt sur blessure au début de la seconde mi-temps du dernier tour contre le Portugal et souffrait toujours d’une maladie nerveuse distincte. Néanmoins, il était là derrière Romelu Lukaku et aux côtés de l’adolescent fougueux Doku.





Ce trio a représenté un élément clé du plan de match de la Belgique, non seulement en possession mais en faisant dérailler le d’Azzurri accumuler. Lukaku, Doku et De Bruyne se sont alignés étroits, heureux de laisser le ballon aux défenseurs centraux, mais aidant à protéger les meneurs de jeu italiens, Jorginho et Marco Verratti. Cela a forcé l’Italie dans de larges zones, où elles semblaient moins à l’aise dans la première demi-heure.

En effet, les deux meilleures chances avant la barre des 30 minutes sont tombées à la Belgique. Un compteur De Bruyne vintage s’est terminé par une finition magnifique neutralisée par la forte main droite de Gianluigi Donnarumma. C’était un rappel que peu de footballeurs aujourd’hui frappent le ballon aussi doucement que De Bruyne, même lorsqu’ils sont blessés. C’était aussi, comme le dira Donnarumma lui-même plus tard : « Le plus gros arrêt de ma carrière à ce jour. »

Peu de temps après, le milieu de terrain de Manchester City a tapé un autre compteur, ouvrant le jeu pour Lukaku, qui a affronté Chiellini avant de forcer un solide arrêt de Donnarumma. À ce stade, l’Italie avait trouvé comment atteindre la moitié de terrain adverse et y rester. Ils pressaient haut et forçaient la Belgique à lancer de longs ballons pour Lukaku, contournant De Bruyne. L’Italie a pris les devants lorsque Barella a reçu le ballon de Marco Verratti, a résisté à Thorgan Hazard et s’est soudainement précipité dans l’espace avant de le marteler à la maison.

Ils ont peut-être eu une seconde peu de temps après, mais Ciro Immobile a mis trop de temps à tenter un tir après l’excellent travail de Leonardo Spinazzola. Coincé entre trois adversaires, l’attaquant de la Lazio s’est battu avec acharnement, mais souvent avec des résultats limités. Cependant, il n’y avait pas beaucoup de temps pour déplorer l’occasion manquée, car le petit homme, Lorenzo Insigne, a dépassé Youri Tielemans et a collé l’un de ses curlings brevetés là où Thibaut Courtois n’allait jamais s’envoler.

« Je savais que Tielemans était sur un carton jaune, donc je savais que si je le dépassais, il ne m’arrêterait pas avec une faute », a déclaré Insigne. « Cela m’a donné l’espace pour la finition. »

L’Italie semblait prête à atteindre la mi-temps avec deux buts d’avance, mais Doku, qui n’avait pas fait grand-chose jusque-là, avait d’autres idées. Il a couru à Giovanni di Lorenzo, a accéléré devant lui et est tombé au moment où le coude du défenseur est sorti. L’arbitre Slavko Vincic a pointé le point et Lukaku a claqué le penalty. Martinez s’est frotté les tempes sur la touche. Mancini joignit les mains.

Peu de choses sont aussi dégonflantes – ou aussi énergisantes, selon le côté dans lequel vous vous trouvez – qu’un but juste avant la mi-temps qui rouvre un match. Doku était certainement sous tension, car pendant une grande partie de la seconde mi-temps, il était l’une des menaces les plus constantes de la Belgique. De l’autre côté, l’Italie est devenue furieuse, en partie parce qu’elle sentait que la pénalité était sévère, en partie parce qu’elle n’a pas pu voir la tête.

L’Italie a battu la Belgique à Munich pour se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2020 et un match contre l’Espagne. Getty Images

« Oui, nous étions en colère quand nous sommes entrés, très en colère », a déclaré Donnarumma. « Mais nous l’avons repoussé de notre esprit. Nous nous sommes dit que nous avions toujours l’avantage et que nous ne pouvions pas le laisser nous affecter en seconde période. »

Juste après l’heure de jeu, Doku s’empare d’un ballon libre, terrorise la défense italienne et le glisse à De Bruyne. Son centre a trouvé Lukaku, dont l’arrivée a été étouffée par le convalescence de Spinazzola après une course qui lui a explosé les poumons. Spinazzola lui-même aurait pu marquer un troisième à l’autre bout, peu de temps après un superbe ballon d’Insigne, mais il a précipité son arrivée.

Avec 20 minutes à jouer, Martinez savait qu’il était temps de jouer. Nacer Chadli a remplacé Thomas Meunier – à parité – mais Tielemans a été remplacé par Dries Mertens, ce qui signifie que De Bruyne est tombé plus profondément au milieu de terrain. Chadli n’a pas eu de chance : son match n’a duré que quelques minutes avant qu’une blessure n’oblige Martinez à envoyer Dennis Praet à sa place.

La réponse de Mancini fut de retirer Immobile, qui avait offert des tonnes de travail, mais très peu de qualité, et de le remplacer par Andrea Belotti, tandis que le plus défensif Bryan Cristante remplaçait Verratti. Quelques instants plus tard, Spinazzola, sans doute le meilleur joueur italien à l’Euro, est tombé en serrant la jambe gauche. Cela ressemblait à la même blessure qui l’a harcelé au cours des dernières saisons. Emerson arriva, tandis que Spinazzola lui serrait le visage, pleurant et sanglotant, alors même qu’il était allongé sur une civière. Les athlètes connaissent leur corps. Il ressemblait à un homme qui savait que ses euros étaient terminés, la nature exacte de la blessure n’étant toujours pas claire.

La Belgique était sur le devant de la scène, personne plus que le Doku suralimenté. Une course et une arrivée rapides comme l’éclair se sont déroulées juste au-dessus de la barre transversale. J’avais l’impression qu’à chaque fois qu’il recevait le ballon, quelque chose pouvait arriver. Quelque chose de pas bon pour les Italiens. Le fait qu’à ce stade le Azzurri avait effectivement cessé de presser et Axel Witsel avait toute la journée pour étaler des balles depuis le milieu du parc n’a pas aidé.

Donnarumma a décrit ces dernières minutes comme « interminables » et pour les fans italiens, cela ressemblait à cette scène de Ferris Bueller’s Day Off lorsque l’horloge recule à la fin de la journée scolaire. Mais le coup de sifflet final est venu et les a libérés.

Ils avaient deux buts avant le tournoi. L’un était d’atteindre la demi-finale. L’autre était de montrer qu’ils pouvaient jouer un football moderne et offensif et le faire bien. Vérifiez et vérifiez. Maintenant, ils jouent avec l’argent de la maison.

Alors pourquoi ne pas se fixer un nouvel objectif ? Gagnez tout.