L’Italie brise les coeurs de l’Angleterre 3-2 aux pénalités pour remporter le titre

L’Italie a brisé le cœur des Anglais à Wembley avec une victoire 3-2 aux tirs au but pour remporter le titre Euro 2020 à Wembley lundi. C’est une histoire de conte de fées alors que l’Italie est revenue de la déception d’avoir raté la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 à la victoire au Championnat d’Europe en 2021. Une histoire de résurrection pas comme les autres, scénarisée par Roberto Mancini alors qu’il gardait l’âme italienne de défense et a ajouté le flair offensif qui les a transformés en batteurs européens.

Domenico Berardi, Leonardo Bonucci et Federico Bernardeschi ont marqué pour l’Italie pour finalement les mener à la victoire. Alors que Harry Kane et Harry Maguire ont donné à l’Angleterre un départ parfait, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté le match alors que l’Angleterre a perdu la fusillade.

Andrea Belotti et Jorginho étaient ceux à manquer pour l’Italie.

Luke Shaw a donné à l’Angleterre le départ idéal en finale en marquant le premier match de l’équipe « à domicile » à la minute et 57 secondes pour envoyer le Wembley dans la frénésie.

Ce fut un moment de mauvaise défense de l’Italie car ils se sont laissés grands ouverts et n’ont pas réussi à fermer les joueurs anglais. Harry Kane a joué Kieran Trippier sur la droite et comme il n’a pas été fermé par les Italiens, il a eu tout le temps du monde pour choisir la course de Luke Shaw au deuxième poteau et placer une passe parfaite. Shaw lui a donné une finition d’attaquant avec une douce volée pour renforcer les espoirs de l’Angleterre de mettre fin à une attente de 55 ans pour un trophée majeur.

Le but de Shaw était le plus rapide marqué lors d’une finale de l’Euro et le troisième plus rapide à l’Euro 2020.

Cependant, après le but, l’Angleterre a perdu le contrôle de la possession et a été lentement mise en veilleuse par l’Italie. L’Italie était en possession d’elle-même et l’Angleterre dut se résigner à défendre astucieusement.

Même si l’Italie a pris le contrôle du milieu de terrain, elle n’a pas pu faire un geste décisif dans le dernier tiers, où l’Angleterre a maintenu sa forme et bien défendu. Cependant, Federico Chiesa était une épine constante du côté de l’Angleterre, perçant et mettant les cinq arrières anglais en difficulté à maintes reprises.

Les statistiques à la mi-temps ont montré que l’Italie avait tiré un total de six tirs, dont un seul était cadré. Cependant, l’Angleterre n’avait qu’un seul tir, ce qui était le but.

Peu de temps après le début de la seconde mi-temps, Roberto Mancini a apporté quelques changements avec l’arrivée de Bryan Cristante et Berardi et instantanément, cela a commencé à fonctionner pour les Azzurri.

L’Italie a tellement dominé l’Angleterre que Jordan Pickford a dû réaliser un brillant arrêt contre Chiesa pour garder l’avance de l’Angleterre intacte.

Cependant, peu de temps après, l’Italie s’est méritée un corner sur lequel elle a égalisé. Le corner de Berardi a causé des problèmes à l’Angleterre et même si Pickford a effectué un premier arrêt contre la puissante tête de Marco Verratti, Leonardo Bonucci était à la position du braconnier pour pousser le ballon à la maison.

À la 80e minute, telle était la domination de l’Italie qui a pris 14 tirs, cinq cadrés et touché les boiseries trois fois.

Gareth Southgate a fait venir Bukayo Saka et Jordan Henderson, mais l’Italie a gardé le contrôle de la procédure.

Vers la 82e minute, Chiesa semblait s’être tordu la cheville et même s’il tentait de continuer, il a dû être remplacé à la 86e minute par Federico Bernardeschi.

L’Italie a poussé mais l’Angleterre a tenu bon alors que le match passait en prolongation.

A la 96e minute, Henderson a brillamment fait sortir Raheem Sterling sur la gauche de la surface mais l’Italie a bien fait de déjouer le danger.

Ce fut un match très équilibré pour le reste de la première mi-temps de la prolongation, où les deux défenses ne se sont pas beaucoup échangées.

L’Angleterre a montré beaucoup plus de dents dans la seconde moitié des prolongations avec Jack Grealish, Saka et Sterling se combinant très bien. L’introduction de Grealish sur le terrain a complètement changé la donne pour l’Angleterre.

Mais comme aucune des équipes n’a réussi à sortir de l’impasse, le match s’est soldé par des tirs au but, où l’Italie a gagné.

