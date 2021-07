L’Italie bat l’Angleterre aux tirs au but et remporte la finale

Finale du championnat d’Europe au stade de Wembley. Les joueurs italiens applaudissent avec le trophée après le match. Christian Charisius | Alliance de l’image | Getty Images

Ce fut à nouveau le chagrin des tirs au but pour l’Angleterre et Gareth Southgate, alors que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté le match lors d’une écrasante défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie. Lorsque Jordan Pickford a sauvé d’Andrea Belotti, il y avait un réel espoir d’un premier trophée majeur en 55 ans et d’un rachat ultime pour Southgate, qui a raté un tir au but décisif en demi-finale de l’Euro 96, mais au bord de la gloire devant leurs propres partisans à Wembley, en Angleterre, se sont effondrés. Rashford a lancé un tir apprivoisé contre le poteau et Sancho et Saka ont vu le joueur du tournoi Gianluigi Donnarumma économiser leurs efforts lors d’une défaite en tirs de barrage 3-2, déclenchant les célébrations des joueurs italiens et du petit groupe vocal de leurs fans à l’autre bout de le terrain.

Luke Shaw avait donné à l’Angleterre un départ de rêve, marquant son premier but pour son pays et le plus rapide d’une finale de l’Euro de tous les temps, lorsqu’il a rencontré un centre en profondeur avec une demi-volée percutante à seulement trois minutes. L’Italie a de vrais problèmes, mais l’équipe de Roberto Mancini a lutté pour le contrôle de la possession et s’est mise à fatiguer ses adversaires. L’égalisation mérité est finalement venue d’un coup de pied arrêté, avec le vétéran défenseur Leonardo Bonucci après une bousculade à la 67 minutes et, à 34 ans, devenant le plus vieux buteur d’une finale de l’Euro. Il a également été l’un des trois Italiens à trouver le chemin des filets à 12 yards à l’issue des prolongations pour sceller leur deuxième couronne de l’Euro, après leur première en 1968. Pour les joueurs anglais, cependant, il n’y avait que du désespoir. Southgate a essayé de consoler Rashford, Sancho et Saka mais il sait lui-même à quel point ils se sentiront mal. Le manager pourra parler des progrès de sa jeune équipe, de la façon dont ils ont uni le pays derrière eux dans l’espoir, et indiquer une chance de repartir en Coupe du monde dans 16 mois. Mais il y aura aussi une prise de conscience froide et cruelle que la glorieuse chance de l’Angleterre de le gagner sur leur propre terrain a été perdue. Comment la coupe a été gagnée… Contrairement à l’humeur déprimée des supporters anglais alors que l’Italie célébrait, quelques heures avant le coup d’envoi, Wembley Way était inondée de fans, agitant des fusées éclairantes et lançant des ballons de football, buvant et chantant pour leurs héros. Les supporters étaient bien plus nombreux que les 60 000 qui ont eu la chance d’avoir des billets, des milliers de personnes ont fait le pèlerinage au stade national pour faire partie de l’occasion historique. Cet enthousiasme et cette volonté de soutenir l’équipe ont débordé à plusieurs reprises, avec certains essayant de forcer leur chemin dans le stade. C’étaient des scènes peu recommandables mais n’enlevaient rien à l’atmosphère incroyable créée par les supporters à l’intérieur du terrain, avec le crescendo au coup d’envoi comme le nouveau Wembley n’en a jamais été témoin.

Le défenseur italien Leonardo Bonucci (C) pose avec le trophée du Championnat d’Europe après que l’Italie a remporté le match de football final de l’UEFA EURO 2020 entre l’Italie et l’Angleterre au stade de Wembley à Londres le 11 juillet 2021. Laurence Griffiths | AFP | Getty Images

Ce bruit est passé à un tout autre niveau quelques instants après le premier coup de sifflet. L’Italie avait remporté un corner tôt, mais l’Angleterre a contre-attaqué rapidement, avec Harry Kane envoyant le ballon au large à Kieran Trippier, qui a livré un centre fantastique au poteau arrière pour Shaw pour frapper à la maison une brillante demi-volée. Quel succès pour son premier but pour son pays, et quel début de finale pour l’Angleterre, qui a continué à causer de vrais problèmes du côté droit, Emerson luttant pour empêcher Trippier de livrer deux autres centres en succession rapide. La pluie a commencé à tomber et le terrain s’est accéléré, mais c’était toujours l’Angleterre le plus rapide à chaque balle lâche, la plus nette avec son toucher et attaquant avec un rythme réel. Il y avait des acclamations des supporters anglais alors que Kalvin Phillips puis Harry Maguire portaient avec confiance le ballon hors de la défense au-delà des chemises bleues, avant que des applaudissements sarcastiques ne saluent l’entraînement traîné de Lorenzo Insigne. Les railleries étaient plus nerveuses lorsque Federico Chiesa, essayant à lui seul de remettre son équipe sur la bonne voie, a tiré juste après le montant à la 35e minute après une période de pression italienne. L’équipe de Mancini est restée sur le pied avant mais a eu du mal à se frayer un chemin à travers les murs de chemises blanches, le tir de Ciro Immobile bloqué par John Stones et le suivi de Marco Verratti facile pour Pickford. L’Angleterre pensait avoir pris un autre départ rapide au début de la seconde mi-temps, lorsque Raheem Sterling a frappé le pont dans la surface alors qu’il tentait de se faufiler devant deux défenseurs italiens, mais ses appels de pénalité ont été écartés et les rediffusions ont montré que c’était l’attaquant qui essayait de initier le contact. Il a ensuite été presque puni pour une faute de sa part à l’autre bout, Insigne marquant un coup franc juste à côté de la cible. L’ailier délicat a gravement raté un autre effort peu de temps après, mais il était la principale menace des Italiens, tirant sur Pickford sous un angle serré après avoir été forcé à écarter la surface par Stones et Kyle Walker.

L’Italien Manuel Locatelli (M) essaie de tirer sur le gardien anglais Jordan Pickford’s (l). Christian Charisius | Alliance de l’image | Getty Images