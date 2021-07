L’Italie avait un avantage injuste sur l’Espagne lors des tirs au but de l’Euro 2020

Gerard Pique de Barcelone a déclaré qu’il y avait un avantage injuste pour l’équipe qui va en premier lors des tirs au but, dans un tweet après la défaite de l’Espagne contre l’Italie en demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley mardi.

L’Italie a battu l’Espagne 4-2 aux tirs au but pour atteindre la finale de l’Euro 2020 après un match nul 1-1 entre les équipes après prolongation.

Bien qu’ils aient été les premiers aux tirs de barrage, l’équipe de Roberto Mancini a commencé sur le pied arrière après que son premier tireur de penalty, Manuel Locatelli, ait vu son tir arrêté par le gardien espagnol Unai Simon. Cependant, deux échecs de l’Espagne ont permis aux Italiens de revenir et de gagner le match.

Pique, qui a remporté l’Euro avec l’Espagne en 2012, a déclaré que « ce n’était pas un hasard » si les tirs au but de l’Euro 2020 et de la Copa America avaient été remportés par l’équipe qui s’est hissée en premier.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja – Gérard Piqué (@3gerardpique) 6 juillet 2021

« Ce n’est pas un hasard si les quatre tours qui ont été tant dans l’Euro 2020 comme dans la Copa America, l’équipe qui tire en premier a gagné. » dit Piqué.

« Les statistiques disent que le premier a plus d’options et dans un tournoi comme celui-ci, il ne me semble pas juste qu’un match nul devrait vous faire commencer avec un désavantage. »

Chaque séance de tirs au but de l’Euro 2020 et de la Copa America a été remportée par l’équipe qui a remporté la première. Lors des huitièmes de finale de l’Euro, la Suisse est allée première et a battu la France, mais a ensuite perdu contre l’Espagne en quart de finale lorsqu’elle est montée en deuxième position. En Copa America, la Colombie a battu l’Uruguay en quarts de finale aux tirs au but après avoir été la première.

Mardi, l’Italie à l’Euro et l’Argentine à la Copa America ont gagné après s’être hissées au premier rang.

cependant, la recherche a montré que l’équipe qui commence la fusillade ne gagnera que dans 60% des cas.

Les tentatives précédentes pour changer le système des tirs au but ont été infructueuses.