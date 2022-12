L’Italie autorise l’accostage du bateau de sauvetage des migrants du 2e groupe d’aide

ROME (AP) – L’Italie a autorisé vendredi le navire d’un deuxième groupe humanitaire à débarquer ses passagers dans un port italien, adoucissant apparemment sa ligne dure contre les navires battant pavillon européen qui sauvent des migrants en mer Méditerranée.

Les autorités italiennes ont demandé à l’équipage du Geo Berents, affrété par le groupe français Médecins sans frontières, de se diriger vers Salerne, près de Naples, avec ses 248 passagers migrants. Déjà, une mère qui a accouché d’un bébé à bord mercredi, le bébé et trois frères et sœurs avaient été évacués, a indiqué le groupe.

Médecins sans frontières a déclaré qu’il faudrait environ 24 heures dans une mer agitée pour arriver, mais que la désignation d’un port était “un soulagement pour les enfants, les femmes et les hommes qui ont vécu des expériences déchirantes depuis qu’ils ont quitté leur pays d’origine”.

Plus tôt vendredi, l’Italie a autorisé le Louise Michel, battant pavillon allemand, financé et décoré par l’artiste de rue Banksy, à débarquer ses 33 passagers à Lampedusa, en Sicile. Dans un tweet, le Louise Michel a indiqué que les passagers avaient été secourus d’une petite embarcation en bois deux jours plus tôt.

“Nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir et espérons qu’ils seront mieux accueillis par la société civile que par le régime frontalier violent de l’Europe”, a-t-il déclaré.

Peu de temps après son arrivée au pouvoir en septembre, le gouvernement italien de droite du Premier ministre Giorgia Meloni avait fait valoir que les pays du pavillon des navires de sauvetage étaient responsables de l’accueil des migrants et que l’Italie ne serait plus le port d’entrée automatique de facto. Rome a déclaré qu’elle n’autoriserait que les migrants jugés “vulnérables” à débarquer.

Cette politique a conduit à une impasse diplomatique avec la France le mois dernier sur le sort de l’Ocean Viking et de ses 234 migrants. L’Italie a refusé le port du navire de sauvetage pendant des semaines, obligeant la France à l’accueillir. Paris a riposté en suspendant sa participation à un pacte de solidarité de l’Union européenne pour accepter cette année 3 000 migrants relocalisés depuis l’Italie et a renforcé ses passages frontaliers sud.

Les groupes d’aide et les experts juridiques avaient fait valoir que la politique italienne contredisait le droit international et les conventions maritimes, qui exigent que les personnes secourues soient débarquées le plus rapidement possible dans le port de sécurité le plus proche.

Un troisième navire est actuellement au large de la Sicile en attente de port – le Humanity 1, exploité par le groupe d’aide allemand SOS Humanity, avec quelque 261 personnes à bord.

“Aucune place de sécurité n’a encore été attribuée malgré de multiples demandes. Pendant ce temps, le temps se dégrade », a déclaré le groupe dans un communiqué.

