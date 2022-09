L’Italie atteint la finale de l’UEFA Nations League avec une victoire contre la Hongrie

Pour le deuxième tournoi consécutif, l’Italie a décroché son ticket pour la finale de l’UEFA Nations League. Une masterclass d’une performance dans le but de Gianluigi Donnarumma a tenu les hôtes à distance alors que l’Italie en faisait assez de l’autre côté, 2-0.

Statistiquement parlant, la Hongrie a dominé l’Italie, tout comme elle l’a fait contre l’Allemagne et l’Angleterre lors de ses deux précédentes compétitions. La Hongrie a récupéré plus de la moitié de la possession de balle dans le match et a tiré 13 tirs sur le but de Donnarumma. Six d’entre eux ont en fait forcé un arrêt du buteur du PSG, mais il était égal à tous. Cela comprenait une série d’arrêts en succession rapide alors que la Hongrie cherchait un égaliseur.

À l’autre bout du terrain, Giacomo Raspadori a marqué son deuxième but consécutif gagnant en UEFA Nations League avec l’ouverture du score. Il a également marqué le seul but du match contre l’Angleterre lors de la cinquième journée. Pour ajouter de l’assurance, Federico Dimarco de l’Inter a placé le deuxième de l’Italie à la maison pour décrocher sa place en finale de l’UEFA Nations League.

L’Italie en finale de l’UEFA Nations League

Les Italiens rejoignent les Pays-Bas et la Croatie en tant qu’équipes qualifiées pour la deuxième étape de l’UEFA Nations League cette saison. C’est un endroit familier pour l’Italie, ayant remporté la troisième place lors de la finale de la Ligue des Nations 2021.

L’Italie rejoint la Croatie et les Pays-Bas en tant que premières 𝟑 équipes à décrocher une place en finale de l’UEFA Nations League ! 🇮🇹 Qui sera le prochain à avancer ? 🤔 pic.twitter.com/hcRq2xXOcf – Football FOX (@FOXSoccer) 26 septembre 2022

Les Pays-Bas sont aussi une équipe qui s’est rendue aussi loin dans le passé. Les Néerlandais ont perdu contre le Portugal lors de la première finale de la Ligue des Nations en 2019. Cependant, cette chance de rachat vient à la maison, probablement à Amsterdam. Pourtant, la confirmation officielle des fonctions d’hébergement reste à déterminer.

L’Italie a accueilli l’année dernière et remporte un triomphe à l’Euro 2020 à la recherche de plus de matériel hors d’Europe, quelles que soient les difficultés de qualification pour la Coupe du monde.

Consolation pour la Hongrie

Alors que l’Italie célèbre sa candidature à la phase finale de l’UEFA Nations League, c’est un crève-cœur pour la Hongrie. Les Hongrois sont entrés dans un groupe avec trois équipes dans le top 11 du classement mondial de la FIFA en juin 2022. Deux de ces équipes se sont affrontées lors de la finale de l’Euro 2020 l’été précédent.

Malgré cela, la Hongrie a remporté deux victoires contre l’Angleterre, ainsi qu’une victoire et un match nul contre l’Allemagne. La seule chose à faire pour les Hongrois était l’Italie, qui a porté deux coups décisifs.

L’Italie entame sa quête lors de la finale de l’UEFA Nations League à l’été 2023.

PHOTO : IMAGO / LaPresse