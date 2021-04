Le Premier ministre italien Mario Draghi a admis que la décision, prise quelques mois après son entrée en fonction, était un « risque calculé » mais, espérons-le, permettra au pays de revenir à la normale et aidera son économie à se redresser.

Les trois quarts des régions passeront au niveau «jaune» à faible risque, ce qui permettra aux bars et restaurants de rouvrir avec un service extérieur et des cinémas, et les salles de concert seront autorisées à fonctionner avec une capacité réduite. Malgré l’assouplissement, un couvre-feu de 22 heures sera toujours en vigueur.

Alors que d’autres pays, comme le Royaume-Uni, ont attendu jusqu’à ce que les cas et les décès aient été considérablement réduits pour faciliter le verrouillage, l’Italie a fait le pas malgré environ 13000 nouvelles infections et 322 décès signalés dimanche.

Le gouvernement de Draghi a été contraint d’assouplir les restrictions de Covid dans tout le pays au milieu de manifestations anti-lock-out dans les régions régionales d’Italie. Ces dernières semaines, des manifestants et des policiers se sont affrontés dans les rues alors que des propriétaires d’entreprise en colère se sont opposés aux restrictions à l’ouverture de magasins qui ont souffert de la fermeture de plusieurs mois.

L’assouplissement du verrouillage se produit alors que Draghi présente au parlement italien le plan de relance proposé par l’Union européenne, dont le pays espère qu’il le sortira de sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au cours de l’année écoulée, l’Italie, qui a été le premier pays européen à souffrir de l’impact de la pandémie, a vu son économie se contracter de 8,9%, perdant des millions d’emplois. Le plan de l’UE devrait augmenter sa croissance de 3,6% d’ici 2026.

Le gouvernement italien a qualifié le plan de relance de l’UE de «Intervention historique» ça va réparer «Les faiblesses structurelles» de l’économie nationale, en la reconstruisant pour un «Programme ambitieux» de reprise durable.

