L’Italie arrête le chef de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro

Sur une photo de police le montrant assis dans un fourgon de police, Messina Denaro portait une veste en cuir marron et une calotte blanche et ses lunettes teintées de marque. Son visage était pâle. Il a été emmené dans un lieu secret par la police immédiatement après son arrestation, a rapporté la télévision d’État italienne.

Il devrait être emprisonné pour deux attentats à la bombe en Sicile en 1992 qui ont tué les meilleurs procureurs anti-mafia, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Parmi les autres crimes macabres dont il a été reconnu coupable, il y a le meurtre du jeune fils d’un transfuge de la mafia, qui a été étranglé et son corps dissous dans une cuve d’acide.

L’arrestation lundi est intervenue 30 ans et un jour après le 15 janvier 1993, capture en 1993 du “patron des patrons” Salvatore “Toto” Riina, condamné dans un appartement de Palerme après 23 ans de cavale. Messina Denaro est entrée dans la clandestinité à l’été de la même année, alors que l’État italien menait une répression contre le syndicat du crime sicilien à la suite des meurtres de Falcone et Borsellino.

Que les trois grands patrons aient finalement été arrêtés au cœur de la Sicile alors qu’ils menaient des décennies de vie clandestine ne surprendra pas la police et les procureurs italiens. Les forces de l’ordre disent depuis longtemps que ces patrons s’appuient sur les contacts et la confidentialité de leurs camarades gangsters et des membres de la famille complices pour déplacer les fugitifs de cachette en cachette, répondre aux besoins de base, comme la nourriture, les vêtements propres et la communication, et un code de silence connu sous le nom d'”omerta”. .”