L’Italie adopte une loi interdisant la maternité de substitution à l’étranger qui, selon les militants, cible les couples LGBTQ+

Ce couple de Guelph, en Ontario, se tourne vers les médias sociaux pour obtenir de l’aide afin de fonder une famille

Trouver une mère porteuse prête à porter leur futur bébé va changer la vie de Stephanie Craig et Mike Murphy. Le couple de Guelph, en Ontario, espère que les liens qu’ils établissent via leur compte Instagram les aideront à trouver une mère porteuse. Ils espèrent également que leur histoire contribuera à réduire la stigmatisation entourant la maternité de substitution et à faciliter le parcours des autres couples vivant la même chose. Reportage d’Aastha Shetty/CBC.