Le gouvernement italien envisage de nouvelles restrictions pendant la saison des vacances pour ralentir la propagation du coronavirus et essayer d’éviter une troisième vague, a déclaré mardi le Premier ministre Giuseppe Conte.

La coalition au pouvoir pourrait imposer des règles strictes dans tout le pays pour les vacances de Noël et du Nouvel An, alors que les foules ont inondé Rome ce week-end après l’assouplissement de certaines restrictions mises en place le mois dernier.

«De plus, de nouvelles restrictions sont maintenant nécessaires … nous devons éviter à tout prix une troisième vague, car cela serait dévastateur, également du point de vue de la perte de vies humaines». Conte a dit à La Stampa.

Une campagne de vaccination en Italie devrait cibler 10 à 15 millions de personnes pour «Ont un impact efficace sur l’immunité», Dit Conte. Il a expliqué que cet objectif pourrait être atteint d’ici la fin du printemps ou avant l’été.

Conte a déjà resserré les règles de voyage pour la période à cheval entre Noël, le Nouvel An et l’Épiphanie. Les Italiens ne sont pas autorisés à voyager d’une région à l’autre, sauf pour des raisons professionnelles ou urgentes, du 21 décembre au 6 janvier. Pendant les vacances, les Italiens ne peuvent pas quitter leur ville et sont invités à éviter de se rassembler en grand nombre à l’intérieur.

Mardi, l’Italie, où la pandémie du continent a commencé, a signalé 1855742 cas confirmés de coronavirus, avec 65011 décès. Dimanche, l’Italie a dépassé le Royaume-Uni pour devenir le pays européen avec le plus grand nombre de décès par coronavirus officiel. Ce jour-là, 17 938 autres infections ont été signalées et 484 décès, bien qu’il s’agisse de l’un des plus bas décomptes de décès sur une journée du pays depuis environ un mois.

Le plus grand nombre de nouvelles infections est enregistré dans la région nord de la Vénétie, tandis que la Lombardie compte le plus grand nombre de cas et de décès dans l’ensemble.

