L’Italie a battu l’Espagne en revenant au type alors que la régression de Morata définit l’élimination de La Roja à l’Euro 2020

LONDRES – Finalement, l’Italie est revenue au type, tout comme Alvaro Morata. Ni l’un ni l’autre ne s’est produit par conception – loin de là, en fait. Mais Roberto Mancini peut planifier la finale de l’Euro 2020 dimanche après la Azzurri a tenu l’Espagne 1-1 en 120 minutes avant de remporter les tirs au but 4-2 à Wembley.

Le consensus général avant ces finales était que la forme de Morata définirait en grande partie jusqu’où l’Espagne pourrait aller. Et cette demi-finale a résumé l’énigme existentielle au cœur de l’approche de Luis Enrique : Morata a été exclu de la formation de départ pour faciliter un meilleur contrôle au milieu de terrain, mais il est sorti du banc pour produire le moment de magie qui les a ramenés au niveau à la 80e minute. , pour ensuite donner un coup de pied au but, donnant à Jorginho la chance de lancer un penalty qui a envoyé le mur des bleus derrière le but d’Unai Simon dans une frénésie et l’Espagne hors du tournoi.

Il fallait se sentir bien pour Morata, hué par les Espagnols à Séville lors de la phase de groupes, frappant brillamment contre la Croatie en huitièmes de finale. Peu de joueurs endurent des tournois en montagnes russes comme lui.

Quelque part au milieu de tout cela, le joueur de 28 ans est devenu le meilleur buteur de tous les temps d’Espagne à l’Euro, son sixième but l’emmenant au-delà de Fernando Torres. Ce fut un superbe moment alliant rythme et pénétration pour égaliser à 10 minutes de la fin, annulant le bel effort de Federico Chiesa à l’heure de jeu. Pourtant, cette fragilité mentale qui a si souvent miné la carrière de Morata s’est à nouveau manifestée lors des tirs de barrage, privant l’Espagne de la victoire que sa performance globale méritait.

Morata a été exclu de la formation de départ car Luis Enrique était conscient de sa longue histoire avec le duo de défenseurs centraux italiens Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. Morata a rencontré la paire pour la première fois à 22 ans à la Juventus, prêté par le Real Madrid. En tant que coéquipiers, Chiellini et Bonucci ont cherché à l’endurcir. En tant qu’adversaires, ils connaissent toujours ses points faibles.

L’Espagne a affronté l’Italie lors des huitièmes de finale des quatre derniers Euros, et en 2016, Morata a mené la ligne, mais Chiellini était celui qui a marqué alors que l’Italie se qualifiait pour les quarts de finale. Morata a connu le meilleur des autres rencontres depuis, avec Madrid et l’Espagne, mais les craintes que Chiellini et Bonucci pourraient intimider le n ° 7 de Luis Enrique pourraient bien l’avoir amené à jouer sans avant-centre. Cela a également eu l’avantage notable d’aider à annuler le trio de milieu de terrain italien, la clé du changement que Mancini a engendré vers une approche basée sur la possession plus synonyme de l’Espagne.

Et il s’avère que l’Espagne est meilleure que l’Italie pour être l’Espagne. Ils ont dicté une grande partie de ce jeu, Pedri défiant son adolescence pour mélanger créativité et sang-froid, Dani Olmo s’en étant le plus rapproché avec deux efforts de l’intérieur de la surface, le premier bloqué, le second sauvé intelligemment par Gianluigi Donnarumma.

Mikel Oyarzabal a skié un premier tir du bord de la surface au terme d’un autre beau mouvement, et peu à peu le revers de l’approche de Luis Enrique est devenu clair : l’Espagne manquait de quelqu’un pour traduire sa supériorité au score.

L’Italie était l’Azzurri d’autrefois en remportant une victoire aux tirs au but contre l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2020. Getty

On a beaucoup parlé du style plus progressif de l’Italie sous Mancini – et de la série de 32 matchs sans défaite qui l’accompagne. Mais sans l’arrière gauche Leonardo Spinazzola (en lice pour le joueur du tournoi avant qu’une blessure d’Achille contre la Belgique ne mette fin à sa finale au tour précédent), ils n’avaient pas la capacité de conserver le ballon ou de battre la presse espagnole, s’appuyant plutôt sur des contre-attaques qui étaient toujours à couper le souffle quand tout a cliqué.

C’est précisément ce qui s’est produit lorsque Donnarumma a fait rouler le ballon vers l’avant pour amorcer une échappée 15 minutes après le début de la deuxième période. Marco Verratti a reçu le ballon sur la gauche et a glissé une passe en avant pour Ciro Immobile, qui n’a été privé d’un point au but que par le tacle glissé de dernier recours d’Aymeric Laporte. Cependant, la balle lâche est tombée sur Chiesa, qui a bouclé un somptueux tir devant Simon.

Le ballon ne s’était pas encore immobilisé dans le filet de Simon avant que Luis Enrique ne fasse signe à ses remplaçants, introduisant immédiatement Morata pour Ferran Torres. Mancini a remplacé Immobile par Domenico Berardi, un ailier à la place d’un attaquant, qui n’a fait que céder l’initiative à l’Espagne alors qu’ils tentaient de trouver la parité.

L’Italie cherchait peut-être à répéter la phase finale de sa victoire sur la Belgique au tour précédent ; Détenant une avance de 2-1 pendant toute la seconde mi-temps, l’équipe de Mancini a ralenti le jeu au point que le ballon n’était en jeu que pendant neuf des 20 dernières minutes. Le problème était là, ils ne pouvaient pas l’enlever de l’Espagne pour le hisser dans les tribunes. Et Morata avait un point à prouver.

L’Espagne a travaillé sur ses adversaires à la recherche d’une ouverture, et Morata a fourni l’étincelle : avançant dans une position centrale, Morata a joué un une-deux avec Olmo et a réussi une belle arrivée du pied gauche devant Donnarumma.

Les prolongations étaient une affaire stérile, une trahison des 90 minutes divertissantes qui les ont précédées, alors que l’Italie a tenu bon, y revenant même en menaçant eux-mêmes un vainqueur, avant une fusillade au cours de laquelle les remplaçants Manuel Locatelli et Olmo n’ont pas réussi à convertir les deux premiers pénalités. Morata a été le seul à emboîter le pas, laissant rapidement le terrain aux tapes dans le dos des joueurs et du personnel alors que le reste de l’équipe, rejoint par Luis Enrique, a salué le contingent espagnol d’une foule de 60 000 personnes qui a bravé un anglais typiquement inclément. soir d’été.

L’Italie n’est plus qu’à un pas de remporter son premier Euro depuis 1968, atteignant ce stade avec une performance stoïque et résiliente plus conforme à son passé. Ce n’était pas tout à fait caténaccio, mais ils ont parfois défendu avec un retard de cinq, poussés par la qualité technique supérieure de l’Espagne : l’équipe de Luis Enrique avait 70 % de possession et a inscrit 16 tirs. L’Italie, avec une moyenne de 20 avant mardi, n’en a réussi que sept.

Pourtant, ils prolongent un record remarquable de 10 victoires en 12 demi-finales à l’Euro et à la Coupe du monde. Pour l’Italie, revenir au type n’est pas forcément une mauvaise chose.