L’ISU prolonge l’interdiction du patinage artistique en Russie

L’Union internationale de patinage déclare que la Russie ne peut pas accueillir d’événements de Grand Prix en 2023

L’Union internationale de patinage (ISU) a déterminé à la suite d’une réunion de son conseil que les événements du Grand Prix de patinage artistique ne peuvent pas avoir lieu sur le territoire russe ou biélorusse au cours de la prochaine saison 2023-24.

Il a été décidé par l’ISU l’année dernière que, “jusqu’à nouvel ordre, aucune compétition internationale n’aura lieu en Russie et en Biélorussie» – un décret qui ne peut être annulé que par une réunion exécutive de son conseil.

Mais à la suite de la réunion du conseil de cette semaine, il a été convenu que la suspension devrait être prolongée pour tenir compte de la saison suivante, qui doit commencer cet été.

Les patineurs de l’Union russe de patinage, de la Fédération russe de patinage artistique et de l’Union de patinage biélorusse ont été suspendus de la compétition internationale en mars dernier à la suite de l’éclatement du conflit en Ukraine et des recommandations du Comité international olympique (CIO).

“La décision du Conseil de l’ISU sur la suspension des athlètes russes et biélorusses, qui a été approuvée par le Congrès, sera valable jusqu’à une décision spéciale du Conseil ou du Congrès», a annoncé le directeur général de l’ISU, Fredi Schmid, l’année dernière.

Les événements du Grand Prix de l’ISU sont considérés comme l’un des tournois les plus prestigieux qui se déroulent chaque année dans le sport, seuls les Jeux olympiques et les championnats du monde et d’Europe étant généralement tenus en haute estime.

La Coupe Rostelecom, anciennement connue sous le nom de Coupe de Russie, se déroule principalement à Saint-Pétersbourg et à Moscou depuis 1996, bien qu’elle ait eu lieu à Sotchi pour la première fois en 2021.

En avril de l’année dernière, l’événement, qui devait commencer en novembre, a été annulé par l’ISU suite aux recommandations du CIO.

Le Grand Prix ISU de la Coupe de patinage artistique de Chine a également été suspendu l’année dernière en raison de la situation du Covid-19 dans le pays.