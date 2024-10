L’ISTH publie une enquête pour la Journée mondiale de la thrombose

La Société internationale sur la thrombose et l’hémostase (ISTH) a reconnu le 13 octobre la Journée mondiale de la thrombose.1 Cette journée fait partie d’une campagne mondiale lancée par l’organisation dans le but d’accroître l’éducation sur les signes, les symptômes, les facteurs de risque et la prévention des caillots sanguins. Selon un communiqué de presse de l’organisation, environ un décès sur quatre est associé à une thrombose.

L’ISTH a publié une enquête auprès du public pour collecter des données sur les femmes et les risques de caillots sanguins pendant la grossesse, après la grossesse et à d’autres étapes critiques de la vie.

Dans un communiqué de presse, la présidente du comité directeur de la Journée mondiale de la thrombose, Lana Castellucci, MD, a déclaré : « Comprendre les risques de caillots sanguins est crucial, car une personne sur quatre meurt dans le monde des suites d’affections causées par la thrombose. La sensibilisation à la TEV peut garantir de meilleurs soins aux personnes à risque. Cette année, nous nous concentrons particulièrement sur la santé des femmes et la thrombose. En rassemblant des données grâce à cette enquête, nous visons à comprendre les expériences des femmes en matière d’éducation sur la TEV pendant la grossesse et après l’accouchement et espérons donner aux femmes des connaissances et améliorer les résultats en matière de santé pour elles-mêmes et leurs familles.

L’année dernière, l’ISTH a célébré son 10e anniversaire à l’occasion de la Journée mondiale de la thrombose.2 Dans un communiqué de presse publié à l’époque, Castellucci a déclaré : « L’une des raisons pour lesquelles la thrombose finit par être la cause du décès d’une personne sur quatre dans le monde est que bon nombre de ses symptômes sont synonymes d’autres affections courantes. Lorsqu’une personne souffre d’une crampe à la jambe, par exemple, il est peu probable qu’elle demande un test de dépistage de caillot sanguin, et malheureusement, cela peut entraîner la mort. Nous travaillons à éduquer le public sur les signes et symptômes de cette maladie répandue afin de garantir que des soins médicaux appropriés soient recherchés avant qu’il ne soit trop tard. »

En juin de cette année, l’ISTH a lancé une nouvelle initiative éducative appelée ISTH Emerging Therapies in Thrombosis-Factor XI/Xia Inhibitors.3 L’objectif du programme mondial est de sensibiliser les médecins à l’inhibition du facteur XI et au rôle qu’il peut potentiellement jouer dans les traitements anticoagulants.

Dans un communiqué de presse publié à l’époque, le secrétaire général de l’ISTH pour son mandat 2024-2028, Jeff Weitz, MD, a déclaré : « Le lancement de la feuille de route éducative facteur XI/XIa à Bangkok est une opportunité passionnante de lancer cette initiative mondiale d’éducation. Notre leadership au sein du comité directeur et les commentaires de la grande communauté de la thrombose et de l’hémostase nous ont permis de comprendre les besoins actuels et de créer une éducation significative sur l’inhibition du facteur XI/XIa. »

Également en juin, l’ISTH a publié un guide de pratique clinique pour l’utilisation de la méthodologie GRADE stricte lors du traitement de l’hémophilie congénitale A et B.4 GRADE signifie notation des évaluations, du développement et de l’évaluation des recommandations.

Dans un communiqué de presse publié à l’époque, Suely M. Rezenda, MD, PhD, présidente de l’ISTH sur les lignes directrices sur l’hémophilie, a déclaré : « La gestion de l’hémophilie étant complexe, nos lignes directrices apportent de la clarté, orientant les décisions de traitement avec des informations fondées sur des données probantes, tout en soulignant l’importance de prendre des décisions de traitement cohérentes avec les risques, les valeurs et les préférences individuels des patients. Notre effort de collaboration a produit une feuille de route pour optimiser les soins aux patients, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de lignes directrices pour le traitement de l’hémophilie.

