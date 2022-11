Listes complètes des gagnants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Locher/AP/Shutterstock

Les plus grandes stars de la musique country de l’année écoulée ont été nominées aux Country Music Association Awards le 9 novembre à Nashville. Le matin de l’émission, certains des premiers gagnants ont été annoncés lors d’un segment spécial sur Bonjour Amérique. Le reste des gagnants sera annoncé lors de l’émission en direct sur ABC, qui commence à 20h00.

Au salon 2022, nouveau venu Lainey Wilson est l’artiste le plus nominé de la soirée, avec six nominations au total. Elle est cependant suivie de près par Carly Pearce, Ashley McBryde et Chris Stapleton, qui ont chacun marqué cinq nominations. Voir la liste des gagnants en gras ci-dessous, que nous mettrons à jour en direct tout au long de l’émission !

Chanson de l’année (écrivain)

“Acheter de la terre” – Jacob Davis, Jordan Davis, Josh Jenkins, Matt Jenkins

“Je n’ai jamais voulu être cette fille” – Shane MacAnally, Ashley McBryde, Carly Pearce

“Sable dans mes bottes” – Ashley Gorley, Michael Hardy, Josh Osborne

“Ce qu’un homme devrait savoir” – Lainey Wilson, Jason Nix, Jonathan Singleton

“Vous devriez probablement partir” – Chris DuBois, Ashley Gorley, Chris Stapleton

Événement musical de l’année

“Bières sur moi” – Dierks Bentley avec BRELAND & HARDY

“Si je ne t’aimais pas” – Jason Aldean et Carrie Underwood

“Longneck Way To Go” – Midland (Ft. Jon Pardi)

“Ne jamais dire jamais” – Cole Swindell (avec Lainey Wilson)

“Je n’ai jamais voulu être cette fille” – Ashley McBryde et Carly Pearce

Vidéoclip de l’année

“Je parie que tu penses à moi” (version de Taylor) (de la chambre forte) – Taylor Swift ft. Chris Stapleton

“Longneck Way To Go” – Midland ft. Jon Pardi

“Ne jamais dire jamais” – Cole Swindell avec Lainey Wilson

“Je n’ai jamais voulu être cette fille” – Ashley McBryde et Carly Pearce

“Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas” – Cody Johnson

Artiste de l’année

Luc Peignes

Miranda Lambert

Chris Stapleton

Carrie Underwood

Morgan Wallen

Album de l’année

Grandir – Luke Combs

Humble Quête – Maren Morris

Palomino –Miranda Lambert

Dire ce que je pense –Lainey Wilson

Temps, Tequila & Thérapie – Vieux Dominon

Chanteur masculin de l’année

Luc Peignes

Éric Église

Chris Stapleton

Cody Johnson

Morgan Wallen

Chanteuse de l’année

Ashley McBryde

Miranda Lambert

Carly Pearce

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Groupe vocal de l’année

Dame A

Petite grande ville

Midland

Ancien Dominion

Bande de Zac Brown

Duo vocal de l’année

Brooks & Dunn

Frères Osborne

Dan + Shay

Locash

Maddie & Tae

Single de l’année (artiste)

“Achetez de la terre” – Jordan Davis et Luke Bryan

“La moitié de ma ville natale” – Kelsea Ballerini ft. Kenny Chesney

“Je n’ai jamais voulu être cette fille” – Ashley McBryde et Carly Pearce

“Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas” – Cody Johnson

“Vous devriez probablement partir” – Chris Stapleton

Nouvel artiste de l’année

ROBUSTE

Walker Hayes

Cody Johnson

Parker McCollum

Lainey Wilson

Les Prix CMA 2022 sont organisés par Luc Bryan et Peyton Manning. Le spectacle présente des performances de Carrie Underwood, Miranda Lambert, Reba McEntire, Kelsea Ballerini, Kelly Clarkson, Thomas Rhett avec Katy Perry et plus encore.