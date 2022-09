Listeria : Rappel de champignons Enoki en Colombie-Britannique

Des tests effectués par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ont entraîné le rappel d’un produit de champignon Enoki en Colombie-Britannique pour contamination bactérienne potentielle.

Dans un avis publié mercredi, l’ACIA a déclaré que le produit de WK Produce avait été rappelé pour une éventuelle Listeria monocytogenes, une bactérie responsable de l’infection par la listériose.

Le produit a été vendu en Colombie-Britannique, indique l’avis, et le rappel comprend toutes les unités vendues jusqu’au 31 août inclus.

Mercredi, l’ACIA a déclaré qu’aucun cas de maladie lié à la consommation du produit rappelé n’avait été signalé.

“L’Agence canadienne d’inspection des aliments mène une enquête sur la salubrité des aliments, qui pourrait entraîner le rappel d’autres produits”, indique l’avis.

“L’ACIA vérifie que l’industrie retire les produits rappelés du marché.”

L’ACIA affirme que les aliments contaminés par Listeria monocytogenes peuvent ne pas avoir l’air ou sentir gâtés, mais peuvent quand même rendre une personne malade.

Les symptômes peuvent inclure des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, des maux de tête sévères et une raideur de la nuque. L’agence affirme que les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un plus grand risque de maladie.

L’ACIA affirme que même si les femmes enceintes infectées peuvent ne présenter que des symptômes bénins de type grippal, cela pourrait également entraîner un accouchement prématuré, une infection du nouveau-né ou une mortinaissance. Les cas graves peuvent également entraîner la mort.

“Si vous pensez être tombé malade après avoir consommé un produit rappelé, contactez votre fournisseur de soins de santé”, a déclaré l’ACIA.

“Vérifiez si vous avez des produits rappelés. Ne consommez pas, ne servez pas, n’utilisez pas, ne vendez pas et ne distribuez pas les produits rappelés. Les produits rappelés doivent être jetés ou retournés à l’endroit où ils ont été achetés.”