Listenbourg est au centre d’une tempête de mèmes, voici pourquoi

N’avez-vous pas entendu dire que nous avons un nouveau pays ajouté à la péninsule ibérique ? C’est fictif mais cela ne l’a pas empêché de prendre d’assaut Internet. Ce qui a commencé comme une blague sur les Américains et leur prétendu manque de connaissances en géographie, est maintenant un mème entier. Un utilisateur de Twitter a partagé un instantané d’une carte avec une dalle de terre attachée à l’Espagne et au Portugal et colorée en vert, ce qui implique qu’il s’agissait d’un État membre de l’UE. Il y avait une flèche rouge pointant vers elle, et l’utilisateur l’a sous-titrée : “Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays.” Un autre utilisateur a immédiatement répondu : « Qui ne connaît pas Listenbourg ? Et voilà! Un nouveau mème Internet a vu le jour.

Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU — Gas🅿️ardo (@gaspardooo) 30 octobre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux se sont regroupés pour amener ce mème à un autre niveau. En fait, les utilisateurs de Twitter ne faisaient que laisser tomber des faits inventés sur le pays. Et tout le monde était d’accord pour que le mème continue. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Ils confondent le Portugal avec le Royaume-Uni. Crois-tu qu’ils sauront pour Listensbourg ?

ils confondent le Portugal avec le Royaume-Uni tu crois qu’ils vont connaître le Litensbourg ? – kakuja (@kqkuja) 30 octobre 2022

“Le vrai Listensburg, masterclass ce pays, tout y est moins cher + de beaux paysages”, lit un autre commentaire.

Le litensbourg réel masterclass ce pays, tout est moins cher la bas + beaux paysages — 🥷🏻💚 (@VersaceASSE) 30 octobre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: “Listenbourg a remporté la Coupe du monde 1986, tout le monde connaît ce pays, mon frère.”

Listenbourg a gagné la coupe du monde 1986, tout le monde connait ce pays frère 💀 — Guizouzou (@Guizezette) 30 octobre 2022

Si cela ne suffisait pas, un utilisateur de médias sociaux a créé une carte satellite haute définition pour remplacer celle d’origine. Reddit a rapidement affirmé que Listenbourg avait son propre Grand Prix de Formule 1. Et ses astronautes faisaient partie d’une mission sur la Lune. Certaines autres affirmations qui ont été soulevées étaient qu’il y avait un «parti extrême-centre» dans le pays. Son dirigeant s’est engagé à “améliorer l’image de Listenbourg à l’étranger”. Le Ministère de l’Intérieur, Listenbourg sur Twitter est prêt à répondre à toutes les questions concernant ses pièces d’identité et visas.

Un autre utilisateur de Twitter a affirmé que le roi Listen XV de Listenbourg était, en fait, le premier Roi Soleil, qui est entré en guerre contre Louis XIV pour le titre en 1661. Internet a également un compte officiel du gouvernement de Listenbourg et vous pouvez trouver un rouge et blanc drapeau avec aigle royal volant sur la vidéo YouTube de son hymne national.

