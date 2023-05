Liste riche: l’homme d’affaires d’origine ukrainienne Leonard Blavatnik qui a émigré aux États-Unis pour une valeur de 28 milliards de livres sterling

Un magnat des affaires né en UKRAINE qui détient maintenant la nationalité anglo-américaine vaut 28 milliards de livres sterling.

Sir Leonard Blavatnik est propriétaire de la plateforme de streaming sportif basée à Londres DAZN – prononcé «da zone».

Sa richesse a doublé au cours des trois dernières années seulement, selon La liste riche du Sunday Times.

Tout n’a pas été simple, car Sir Leonard a subi un revers après que la plate-forme aurait subi des pertes de plus de 2 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling).

Le coût de la sécurisation des droits sportifs est passé de 1,2 milliard de dollars en 2020 à 1,9 milliard de dollars en 2021.

Cette hausse aurait porté les pertes totales de l’entreprise, soutenue par le milliardaire, à 2,3 milliards de dollars (1,8 milliard de livres sterling) en 2021.

Cependant, le directeur général de DAZN, Shay Segev, a déclaré que « l’investissement massif » expliquait en partie les mauvais chiffres.

Il a mis le retard du flotteur sur des marchés financiers difficiles et a déclaré que cela pourrait encore se produire dans les deux à trois prochaines années.

Depuis 2016, DAZN a perdu plus de 6 milliards de dollars (4,8 milliards de livres sterling) dans sa tentative de créer ce qui a été appelé « le Netflix du sport », selon les calculs du Sunday Times basés sur les documents déposés par les sociétés britanniques.

Alors que Sir Leonard, 65 ans, a construit sa fortune en Russie, où il s’est débarrassé du dernier de ses actifs en 2013, il a longtemps détenu la double nationalité américaine et britannique.

Il est né à Odessa lorsque l’Ukraine était sous le contrôle de l’Union soviétique et a ensuite déménagé dans une ville au nord de Moscou lorsqu’il était enfant.

Alors qu’il était à l’université dans la capitale russe, il a rencontré son partenaire commercial et compatriote ukrainien Viktor Vekselberg, 66 ans, qui est maintenant sous sanctions occidentales.

Dans les années 1980, le duo a constitué puis vendu d’importantes participations dans la plus grande entreprise d’aluminium de Russie et une importante société pétrolière.

Blavatnik s’est ensuite installé et a étudié l’informatique à l’Université de Columbia, puis a obtenu un MBA de la Harvard Business School.

Il crée son opération d’investissement Access Industries à New York en 1986.

Il détient des avoirs d’une valeur de 35 milliards de dollars (29,2 milliards de livres sterling) dans 30 pays et comprend une participation majoritaire dans Warner Music.

Sir Leonard a été mis sous les feux de la rampe en raison de sa propriété de Warner et il a été photographié avec des personnalités comme Ed Sheeran, Rita Ora et Chris Martin de Coldplay.

Warner Music vaut désormais 8,3 milliards de livres sterling, même si le cours de l’action de la société a légèrement baissé l’année dernière.

Le Sunday Times évalue la fortune de Sir Leonard à 28,625 milliards de livres sterling.

Il est marié à sa femme américaine, Emily Appelson et ils ont quatre enfants.

En plus de ses intérêts commerciaux, lui et sa famille ont une maison à Londres et des propriétés à New York d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Il possède également des hôtels à Hollywood et Miami Beach, ainsi que le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat sur la Côte d’Azur en France, ainsi que le complexe de luxe Ocean Club aux Bahamas.

Sir Leonard a également dépensé 45 millions de livres sterling pour acheter le Theatre Royal Haymarket dans le West End de Londres.

Il a également donné généreusement à des causes culturelles, dont 50 millions de livres sterling à la Tate Modern et 10 millions de livres sterling au Courtauld Institute of Art, rapporte le journal.

Selon le Liste enrichieil occupe désormais la troisième place, augmentant d’une place par rapport à l’année dernière, sa fortune ayant augmenté de plus de 8 milliards de livres sterling en seulement 12 mois.

Il a également travaillé comme producteur sur un certain nombre de spectacles de Broadway, notamment Sunset Boulevard et The Front Page.

