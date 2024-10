Liste NLCS 2024 des Mets

Au lieu de cela, les deux joueurs ont fait partie de la liste. McNeil servira probablement de batteur de banc gaucher et de titulaire à temps partiel au deuxième but et dans le champ droit, tandis qu’Acuña reprendra le rôle qu’il a joué au cours des deux premiers tours des séries éliminatoires : un remplaçant défensif en fin de match qui donne au manager Carlos Mendoza fait preuve de flexibilité en faisant sortir le joueur de troisième but Mark Vientos du terrain.