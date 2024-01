Liste et calendrier des appareils éligibles

Samsung a officiellement lancé sa mise à jour Android 14, One UI 6, avec de nouvelles fonctionnalités, un design mis à jour et bien plus encore. Voici tout ce qui est nouveau, une liste des appareils Samsung Galaxy équipés d’Android 14 et tout ce que vous devez savoir.

Quoi de neuf dans Android 14 sur Samsung Galaxy ?

Android 14 est, en soi, une mise à jour pas si majeure, mais elle apporte des changements clés au système d’exploitation pour smartphone le plus populaire au monde. Ces changements, que nous avons précédemment détailléincluent des ajouts tels que la prise en charge d’UltraHDR, des améliorations du menu de partage, des modifications de l’écran de verrouillage, la prise en charge officielle des notifications flash, etc.

Cependant, de nombreuses fonctionnalités nouvelles sur les téléphones Pixel sont déjà en place sur les smartphones Samsung, comme les nouveaux écrans de verrouillage. Alors quoi de neuf sur Galaxy ?

One UI 6 est le dernier skin Android de Samsung, et construit sur Android 14, il apporte des changements notables tels que le nouveau design « Quick Panel » pour les paramètres rapides, une option pour changer le fond d’écran en fonction de l’heure de la journée ou de certains modes, des extensions des options de personnalisation de l’écran de verrouillage, un nouveau widget d’appareil photo, de nouveaux widgets météo, ainsi que de nouveaux emoji et une nouvelle police système par défaut.

Appareils Samsung avec Android 14 – La liste complète

Le 30 octobre 2023, Samsung a officiellement lancé sa mise à jour Android 14 pour ses téléphones phares actuels, 26 jours seulement après la mise à jour des appareils Google Pixel. C’est six jours après la sortie de l’année dernière, mais beaucoup plus rapidement étant donné que les Pixels ont été mis à jour beaucoup plus tôt en 2022.

Voici la liste complète des appareils Samsung Galaxy qui actuellement avoir Android 14.

Cette liste sera continuellement mise à jour au cours des prochains mois avec les derniers ajouts marqués en gras. Revenez régulièrement !

Appareils Galaxy S avec Android 14

En octobre 2023, Samsung a commencé à proposer One UI 6 aux Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra dans certains pays du monde. Cela a commencé principalement en Europe, mais s’est depuis étendu à l’échelle mondiale, y compris aux États-Unis. À la mi-novembre, Samsung a étendu la mise à jour à la série Galaxy S22, ainsi qu’au nouveau Galaxy S23 FEmais uniquement sur les modèles Exynos, et la mise à jour est également apparue sur les appareils Galaxy S21.

Galaxie S23 – Disponible dans le monde entier

– Disponible dans le monde entier Galaxie S23+ – Disponible dans le monde entier

– Disponible dans le monde entier Galaxy S23 Ultra – Disponible dans le monde entier

– Disponible dans le monde entier Galaxy S23 FE – Exynos largement

– Exynos largement Galaxie S22 – Disponible dans le monde entier

Galaxy S22+ – Disponible dans le monde entier

Galaxy S22 Ultra – Disponible dans le monde entier

Galaxie S21 – Largement disponible

Galaxy S21+ – Largement disponible

Galaxy S21 Ultra – Largement disponible

Galaxy S21 FE – Largement disponible

Galaxy pliables avec Android 14

Le 21 novembre, Samsung a commencé à déployer Android 14 sur ses derniers appareils pliables, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5, et depuis décembre, il est largement disponible. D’ici fin décembre 2023, Samsung a lancé des mises à jour pour le Galaxy Z Fold 3/Flip 3 ainsi que pour le Galaxy Z Fold 4/Flip 4, qui complètent le déploiement d’Android 14 de l’entreprise pour les appareils pliables.

Galaxy Z Fold 5 – Largement disponible

– Largement disponible Galaxy Z Flip 5 – Largement disponible

– Largement disponible Galaxy Z Fold 4 – Disponible sur les transporteurs américains, plus

Galaxy Z Flip 4 – Disponible sur les transporteurs américains, plus

Galaxy Z Fold 3 – Disponible sur les transporteurs américains, plus

Galaxy Z Flip 3 – Disponible sur les transporteurs américains, plus

Appareils Galaxy A et Galaxy M avec Android 14

Le premier appareil de la série Galaxy A à bénéficier de la mise à jour One UI 6 était le Galaxy A54, qui a récupéré la mise à jour sur AT&T aux États-Unis le 21 novembre. Un jour plus tard, le Galaxy A73 a été mis à jour en Iran, et le Galaxy super abordable A34 et Galaxy A14 5G n’étaient pas trop loin derrière. Samsung a également depuis publié Android 14 pour les Galaxy A24 et Galaxy A53. Le Galaxy A52s a également été mis à jour dans la plupart des régions, dont l’Europe et Indeet vers fin décembre, le Galaxy A52 a a également été mis à jour.

En janvier, nous avons assisté à de nouveaux déploiements sur davantage d’appareils. La liste complète des appareils de la série Galaxy A avec Android 14 comprend :

Galaxie A54 – Largement disponible

– Largement disponible Galaxie A53 – Disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis et plus

Galaxie A34 – Disponible en Europe

Galaxie A24 – Disponible au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Galaxy A14 LTE – Largement disponible

Galaxy A14 5G – Disponible en Europe

– Disponible en Europe Galaxie A73 – Disponible en Iran

Galaxie A33 – Disponible en Inde et en Europe

– Disponible en Inde et en Europe Galaxie A23 – Disponible en Europe

Galaxy A52 – Disponible en Europe, Inde

Galaxie A52 – Disponible en Europe, aux États-Unis et plus

– Disponible en Europe, aux États-Unis et plus Galaxie A72 – Disponible en Russie

Pendant ce temps, dans la série Galaxy M de Samsung, le Galaxy M53 a été mis à jour en Allemagne, tandis que le Galaxy M34 a été mis à jour en Inde. La liste ci-dessous sera mise à jour au fur et à mesure que d’autres appareils seront mis à jour.

Galaxie M53 – Disponible en Allemagne

Galaxie M54 – Disponible au Moyen-Orient

Galaxie M34 – Disponible en Inde

Tablettes Galaxy avec Android 14

Le 22 novembre, Samsung a publié sa première mise à jour Android 14 pour tablette, la série Galaxy Tab S9 étant désormais éligible à la mise à jour dans la plupart des pays, tout comme la série Galaxy Tab S8 dans certaines régions.

En décembre, Samsung a également publié la mise à jour One UI 6 pour ses dernières tablettes, les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9+ FE, et l’a étendue à autres régions sur l’onglet S8.

Galaxy Tab S9 – Disponible en Europe, aux États-Unis et au Canada

– Disponible en Europe, aux États-Unis et au Canada Galaxy Tab S9+ – Disponible en Europe, aux États-Unis et au Canada

– Disponible en Europe, aux États-Unis et au Canada Galaxy Tab S9 Ultra – Disponible en Europe, aux États-Unis et au Canada

– Disponible en Europe, aux États-Unis et au Canada Galaxy Tab S9 FE – Disponible en Europe

Galaxy Tab S9+ FE – Disponible en Europe

Galaxy Tab S8 – Disponible en Europe, aux États-Unis et en Corée

Galaxy Tab S8+ – Disponible en Europee, États-Unis, Corée

Galaxy Tab S8 Ultra – Disponible en Europe, aux États-Unis et en Corée

Galaxy Tab 4 Active Pro – Disponible dès maintenant

Galaxy Tab S6 Lite – Disponible en Europe

Mon appareil Galaxy recevra-t-il Android 14 ?

Bien entendu, tous les smartphones ou tablettes Samsung ne recevront pas Android 14. La mise à jour est fournie conformément à la politique de mise à jour actuelle de Samsung. Cela signifie que tout produit phare sorti depuis 2021 est éligible, car ils disposent tous d’au moins quatre mises à jour majeures du système d’exploitation Android. Cependant, les séries Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip/5G sorties en 2020 ne seront pas mises à jour, comme Samsung l’a confirmé suite à une erreur de la société.

De manière générale, tout smartphone ou tablette Samsung sorti au cours des deux dernières années sera mis à jour vers Android 14. Pour les appareils légèrement plus anciens, la mise à jour sera toujours disponible, mais uniquement pour le matériel plus cher tel que le Galaxy S, le Galaxy Z et Gammes Galaxy Tab S.

Calendrier de mise à jour de Samsung Android 14

L’état du calendrier officiel de Samsung pour les mises à jour d’Android 14 et One UI 6 a été un peu aléatoire, un calendrier ayant été supprimé dès le début. Mais, en novembre, la société a publié un calendrier assez officiel sur son application Samsung Members dans certains pays, ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi nous attendre.

La liste ci-dessous est basée sur le calendrier officiel d’Android 14 de Samsung, et nous la mettons constamment à jour à mesure que de nouveaux appareils sont mis à jour.

Si l’on se fie à la mise à jour Android 13 de l’année dernière, Samsung explosera probablement sa gamme de base bien avant 2024.

octobre 2023

novembre 2023

décembre 2023

janvier 2024

Galaxie M13 – 2 janvier

Galaxie A72 – 5 janvier

Galaxy Tab S6 Lite (2022) – 5 janvier

Galaxy A14 5G – 11 janvier

Galaxy A23 5G – janvier 2024

Galaxy Tab Active 4 Pro – janvier 2024

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G – janvier 2024

Galaxy Tab S7 FE – janvier 2024

Galaxy Tab S7 FE 5G – janvier 2024

Février 2024

Galaxy Tab A8 – Février 2024

Galaxy Tab A7 Lite – Février 2024

Galaxy A13 – février 2024

Galaxy A13 5G – février 2024

Galaxy A04s – février 2024

Galaxy M23 5G – février 2024

