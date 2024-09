Liste du camp d’entraînement des Flames

Calgary, Alberta – Les Flames de Calgary ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont assigné les joueurs suivants aux Wranglers de Calgary de la Ligue américaine de hockey :

Gallant, Alex (AD)

Janicke, Trevor (AD)

Kerins, Rory (C)

Murphy, Connor (G)

Nikolaev, Ilya (C)

Radomsky, Matt (G)

Silye, David (C)

Plus tôt aujourd’hui, le club a également assigné le défenseur Zayne Parekh au Saginaw Spirit de la Ligue de hockey de l’Ontario.

Les Flames comptent désormais quatre gardiens, 16 défenseurs et 26 attaquants pour un total de 46 joueurs au camp.

Le camp d’entraînement des Wranglers de Calgary débutera le lundi 30 septembre à WinSport.