Liste des villes les plus chères du monde modifiées par la guerre en Ukraine

Une liste des villes les plus chères dans lesquelles vivre, compilée semestriellement par l’Economist Intelligence Unit basée à Londres dans le cadre d’une enquête mondiale sur le coût de la vie, a connu des changements drastiques cette année, en particulier en raison des effets d’entraînement de la guerre. en Ukraine. Moscou et Saint-Pétersbourg, les villes les plus peuplées de Russie, ont connu les sauts de classement les plus drastiques de toutes les villes incluses. Moscou est passée de la 72e position l’an dernier à la 37e en 2022. De nombreuses villes d’Europe occidentale, en revanche, sont devenues moins chères, à mesure que les devises et les économies se sont affaiblies, alors même que les prix du gaz et de l’électricité ont grimpé en flèche à la suite de la guerre. Kyiv, la capitale de l’Ukraine, ne figurait pas sur la liste de cette année.

Les suspects habituels de New York et de Singapour sont à égalité pour la première place, un classement tiré par des revenus élevés et un dollar américain fort. Tel Aviv, qui était en tête de liste l’année dernière, est tombée à la troisième place, suivie de Los Angeles et de Hong Kong à la quatrième place.

L’édition 2022 compare le coût de la vie dans 172 villes, analysant les prix de plus de 200 biens et services, y compris le loyer, les factures de services publics, les articles ménagers et l’épicerie. L’enquête a documenté une hausse de 8,1 % de l’inflation dans le monde au cours de l’année écoulée : la plus élevée enregistrée depuis qu’EIU a commencé à suivre il y a près de deux décennies.

5 problèmes derrière la crise mondiale du coût de la vie

Les économistes ont attribué la crise mondiale du coût de la vie en partie à la guerre en Ukraine, ainsi qu’aux restrictions en cours du Covid-19 en Chine, à d’autres effets de la pandémie, aux problèmes de chaîne d’approvisionnement, au changement climatique et à l’impact aggravant de l’inflation elle-même.

Upasana Dutt, qui a dirigé l’enquête sur le coût de la vie cette année et l’année dernière, a déclaré que la guerre en Ukraine est l’un des deux facteurs clés, aux côtés de la pandémie.

“Ce que nous remarquons, c’est une obstruction dans la chaîne d’approvisionnement et cela ne s’est produit qu’à cause de la guerre”, a-t-elle déclaré. « S’il n’y avait pas eu de guerre, alors ce genre de bouleversement n’aurait évidemment pas été vu. Ce serait beaucoup plus limité.

Alors que les restrictions pandémiques se sont assouplies, une demande croissante de biens s’est heurtée à des blocages continus dans la chaîne d’approvisionnement, a déclaré Dutt, entraînant des niveaux d’inflation élevés. Les sanctions occidentales imposées à la Russie “ont aggravé l’impact sur l’approvisionnement en marchandises partout”.

Le rapport documente cet impact dans d’autres villes européennes, où les tentatives de réduction de la dépendance à l’énergie russe ont entraîné une augmentation de 29 % des prix du gaz et de l’électricité dans certaines régions, contre une augmentation moyenne mondiale de 11 %.

Dans le monde, les factures de services publics ont augmenté en moyenne de 11% et les prix des voitures ont augmenté de 9,5% en moyenne en monnaie locale, selon l’EIU. La hausse de prix la plus prononcée relevée par le rapport concerne le litre de pétrole, qui a augmenté de 22 % en moyenne.

Les villes européennes de Luxembourg, Stockholm, Bruxelles, Lyon, France ; et Manchester, Angleterre; constituaient cinq des 10 villes qui ont le plus chuté dans le classement cette année – en raison d’économies affaiblies par la crise de l’énergie.

Aux États-Unis, 22 villes sont montées dans le classement suite à des hausses de prix rapides. Des villes comme Atlanta, Charlotte, Indianapolis, San Diego et Boston ont toutes vu le classement du coût de la vie augmenter – parmi les 10 plus fortes augmentations de ce type enregistrées dans le monde.

Alors qu’Istanbul, Buenos Aires et Téhéran ont connu de fortes hausses de l’inflation, le taux d’inflation le plus élevé enregistré a été enregistré à Caracas, au Venezuela, où le coût de la vie a augmenté de 132 % au cours de l’année écoulée.

Le rapport prévoit un certain soulagement en 2023, si les prix des matières premières “chutent fortement”, tant que la guerre en Ukraine ne s’intensifie pas.