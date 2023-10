Liste des témoins du procès Sam Bankman-Fried : Scaramucci, Ellison, plus

Dès le premier jour du procès pénal de Sam Bankman-Fried, l’avocate adjointe des États-Unis, Danielle Sassoon, a dressé une longue liste de témoins potentiels qui pourraient être appelés à témoigner pour le gouvernement ou la défense.

La liste, compilée conjointement par les deux parties, a été publiée au cours de la séance de l’après-midi et comprenait le frère de Bankman-Fried, Gabe, ainsi que ses parents, Allan Joseph Bankman et son épouse, Barbara Fried.

Les parents de l’ancien PDG de FTX en disgrâce font eux-mêmes l’objet d’un nouvel examen minutieux. L’échange cryptographique en faillite FTX cherche à récupérer des biens de luxe et des « millions de dollars de fonds frauduleusement transférés et détournés » des parents de Bankman-Fried, alléguant qu’ils ont tous deux « exploité leur accès et leur influence au sein de l’entreprise FTX pour s’enrichir, directement et indirectement. , par millions de dollars.

Sur la liste des témoins potentiels figuraient également plusieurs anciens dirigeants et employés de FTX, notamment :

Ellison, ancien directeur général d’Alameda Research, et Wang, cofondateur de FTX, ont tous deux plaidé coupables en décembre à plusieurs chefs d’accusation et coopèrent depuis des mois avec le bureau du procureur américain de Manhattan.

Les investisseurs et autres noms de premier plan comprenaient :

Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital et ami et partenaire commercial de Bankman-Fried

Alfred Lin de l’investisseur de capital-risque Sequoia Capital

Zac Prince, PDG de la société de cryptographie en faillite BlockFi.

Parmi les autres entités susceptibles de témoigner figurent divers fonds de risque et sociétés axées sur la cryptographie, comme Genesis, Lightspeed Venture Partners, la Caisse de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Third Point, Signature Bank et Voyager Digital. Beaucoup de ces entreprises ont été touchées ou anéanties par l’effondrement des prix des cryptomonnaies déclenché en partie par l’implosion de FTX.

Il a également été demandé aux jurés au cours de la séance de l’après-midi si quelqu’un avait regardé la récente interview « 60 Minutes » avec l’auteur Michael Lewis, qui a largement documenté les activités de Bankman-Fried pour un livre de profil sur FTX publié cette semaine. Beaucoup d’entre eux ont levé la main.