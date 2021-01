Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Le président Biden hérite de questions technologiques délicates, notamment comment maîtriser de puissantes superstars numériques, que faire de la technologie chinoise et comment amener davantage d’Américains en ligne. Voici un aperçu des opportunités et des défis de la politique technologique pour la nouvelle administration de Biden: Pouvoirs technologiques restreints: Sous l’administration Trump, il y a eu des enquêtes, des poursuites et des querelles bruyantes sur le pouvoir de Google, Facebook, Amazon, Apple et d’autres entreprises technologiques. Les géants de la technologie peuvent s’attendre à plus de la même chose sous M. Biden et un Congrès étroitement contrôlé par les démocrates. Les poursuites gouvernementales qui ont accusé Google et Facebook d’avoir enfreint la loi pour réussir ou rester ainsi seront transmises à la nouvelle administration, qui devrait les poursuivre. D’autres poursuites pourraient également survenir, ce qui compliquerait peut-être la tâche pour Big Tech. Mardi, un avocat de haut niveau du ministère de la Justice nommé par l’ancien président Donald Trump D’accord avec de nombreuses prescriptions des démocrates du Congrès qui ont déclaré que les quatre principales superpuissances technologiques américaines étaient des monopoles nuisibles. Le discours a montré que haïr Big Tech est l’un des rares domaines d’accord bipartisan.

Discours en ligne: Il s’agissait d’un conflit Internet central bien avant que Facebook et Twitter ne bloquent les comptes de M. Trump après avoir incité une foule. La question de savoir ce que le gouvernement devrait faire, le cas échéant, au sujet de l’expression en ligne devient de plus en plus délicate. Cette lutte politique s’est fixée sur une loi fondamentale de 1996 sur Internet, l’article 230 de la loi sur la décence des communications, qui donne aux sites Web une certaine protection juridique pour ce que font leurs utilisateurs. Cela signifie que Yelp peut laisser les gens laisser des avis et les examiner pour fraude ou méchanceté, sans être légalement responsable envers les propriétaires de restaurants mécontents. Et pourtant, la loi également protège les sites Web où les gens publient des photos sexuellement explicites de leurs ex sans autorisation.

Les démocrates et les républicains ont tous deux des doutes sur l’article 230, mais pas pour les mêmes raisons. Ceux de droite ont déclaré que la loi laissait trop de latitude aux entreprises Internet pour intervenir dans ce que les gens disent en ligne. Démocrates, dont M. Biden, ont déclaré que les sociétés Internet ont une couverture trop importante pour ne pas intervenir dans les publications nuisibles. Le malaise avec l’article 230 augmente la probabilité d’au moins quelques modifications. Ceux-ci pourraient inclure annuler les protections juridiques pour les sites qui hébergent des informations erronées sur le vote ou obliger les entreprises à clair sur la façon dont leurs messages sont modérés. Tech et Chine: Les tâtonnements de l’administration Trump sur les applications chinoises, y compris TikTok, ont été une occasion manquée de répondre à une question importante: que devrait faire le gouvernement américain à propos des technologies d’importance mondiale provenant de pays qui ne partagent pas les valeurs américaines?

M. Biden semble être d'accord avec les préoccupations de l'administration Trump concernant les ambitions de la Chine dans la technologie et dans d'autres domaines, mais il n'a pas dit grand-chose au-delà de l'objectif d'une politique plus cohérente et plus cohérente. M. Biden a également exprimé son soutien à l'augmentation des investissements gouvernementaux dans la technologie américaine essentielle pour contrer les ambitions technologiques de la Chine.

Fracture numérique: La pandémie a mis en évidence un écart persistant entre les Américains qui peuvent accéder et se payer un service Internet et les millions qui ne le peuvent pas, en particulier dans les ménages à faible revenu ou en milieu rural. Les priorités de M. Biden mentionne «large bande universelle», mais il n'a pas précisé comment y parvenir. Le Washington Post a indiqué que les conseillers de M. Biden veulent améliorer E-Rate, un programme destiné à aider les écoles et les bibliothèques à fournir un accès Internet. Quoi d'autre? Le plan de relance économique de M. Biden comprend des suggestions pour «Lance l'effort le plus ambitieux jamais réalisé»Pour moderniser les cyberdéfenses américaines. Peut-être que c'est l'année pour une loi fédérale sur la protection des données? Et il y a des divisions parmi les démocrates sur le traitement spécial de l'emploi pour les travailleurs «de chantier». Les priorités les plus urgentes de la nouvelle administration sont de mettre fin à la pandémie et d'aider les Américains à se remettre des dégâts. Mais la façon dont le gouvernement américain traite ces questions technologiques complexes aura également un effet important sur les Américains et d'autres dans le monde. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. Avant de partir … La quête perpétuelle pour limiter les inconvénients d'Internet: Discord, l'application de chat populaire auprès des joueurs de jeux vidéo, a apporté de nombreux changements pour contrôler le site pour les prédateurs d'enfants, l'intimidation et d'autres risques. Le journal de Wall Street révisé Discord et a parlé à des personnes qui souhaitent également un contrôle parental pour l'application.

Le dirigeant technologique le plus important de Chine refait surface: Jack Ma, qui est à l’origine de deux des plus grandes entreprises technologiques chinoises, est réapparu en public lors d’un événement éducatif, a rapporté ma collègue Tiffany May. Ma n’avait pas été revue depuis la fin de l’année dernière lorsque les autorités ont sévi contre son empire commercial après avoir critiqué la réglementation gouvernementale.

