Liste des smartphones de Xiaomi, OnePlus et iQOO qui sortiront la dernière semaine d’octobre

Nouvelle passionnante pour les fans d’Android, plusieurs grandes marques comme Xiaomi, iQOO et OnePlus se préparent à lancer leurs téléphones phares fin octobre. Blogueur technologique @ExpériencePlus a rapporté que plusieurs smartphones comme la série Xiaomi 15, iQOO 13 et OnePlus 13 devraient tous être dévoilés entre le 28 et le 31 octobre. De plus, la série Honor Magic7 et Realme GT7 Pro devraient faire leurs débuts début novembre.

Liste des téléphones mobiles pour un lancement fin octobre

Série Xiaomi 15

iQOO 13

OnePlus 13

Série Honor Magic7 (début novembre)

Realme GT7 Pro (début novembre)

Snapdragon Summit pour dévoiler une nouvelle puce

Le Snapdragon Summit 2024 a été officiellement fixé du 22 au 24 octobre, heure de Pékin. Lors de cet événement, Qualcomm présentera sa prochaine puce phare. Beaucoup s’attendent à ce que cette puce s’appelle Snapdragon 8 Extreme Edition. Cette puce devrait alimenter les prochains smartphones Android haut de gamme.

Après l’événement Snapdragon, les marques organisent généralement des événements d’échauffement pour susciter l’enthousiasme pour leurs nouveaux modèles. Ces événements confirmeront les dates exactes de lancement de téléphones comme la série Xiaomi 15, iQOO 13 et OnePlus 13. Les fans doivent garder un œil sur les nouvelles pendant cette période.

Gizchina Nouvelles de la semaine



Alors que Qualcomm s’apprête à dévoiler sa puce Snapdragon 8, MediaTek a déjà franchi le pas. La puce MediaTek Dimensity 9400 est déjà officielle et fera ses débuts dans la série vivo X200. Cette série sera lancée le 14 octobre. Vivo sera également la première marque à utiliser cette nouvelle puce dans ses smartphones.

Suivant de près, la série OPPO Find X8 sera lancée le 24 octobre. Comme le vivo X200, l’OPPO Find X8 sera également livré avec le processeur Dimensity 9400. Cette puce sera un puissant rival de la gamme Snapdragon de Qualcomm.

Des performances impressionnantes

Le processeur MediaTek Dimensity 9400 apporte de sérieuses améliorations. Il dispose d’un processeur 8 cœurs complet de deuxième génération, construit avec la dernière conception ARM v9 IP Blackhawk. Le processeur utilise le processus 3 nm de pointe de TSMC, qui améliore à la fois la vitesse et l’efficacité énergétique.

Selon les rapports, les performances monocœur du Dimensity 9400 ont connu une augmentation de 35 % par rapport à la génération précédente. De plus, les performances multicœurs de cette puce sont 28 % meilleures. Ce bond en puissance fait de la puce un concurrent sérieux dans la course au meilleur processeur mobile de l’année.

Pour les fans désireux de voir les derniers téléphones Android, les prochaines semaines seront marquées par des lancements et des annonces clés. Alors que le Snapdragon Summit se termine et que des marques comme Xiaomi, iQOO et OnePlus commencent leur déploiement, la concurrence pour le produit phare d’Android va s’intensifier. Avec la nouvelle puce de MediaTek faisant ses débuts et Qualcomm s’apprêtant à dévoiler son dernier processeur, cela s’annonce comme une saison passionnante pour les amateurs de technologie.

Clause de non-responsabilité: Nous pouvons être rémunérés par certaines des entreprises dont nous parlons des produits, mais nos articles et critiques sont toujours nos opinions honnêtes. Pour plus de détails, vous pouvez consulter nos directives éditoriales et découvrir comment nous utilisons les liens d’affiliation.