Pour la première fois dans l’histoire de l’Euro, l’hôte du tournoi de cette année est l’Europe. L’Euro 2020 se déroulera dans 11 villes du continent et les matchs se joueront dans des pays tels que l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas. En raison de la pandémie de COVID-19 en 2020, les Euros ont été reportés à 2021 et se tiendront du 11 juin au 11 juillet. 51 matchs seront disputés en 31 jours, avec 24 nations en compétition pour remporter le titre tant convoité.

Voici la liste des sites, villes hôtes et stades de l’Euro 2020 :

BAKOU

La capitale de l’Azerbaïdjan est l’une des villes hôtes de l’Euro 2020. Le stade olympique, d’une capacité de 68 700 places, ne pourra accueillir que 31 000 spectateurs pour les matches qui doivent se jouer à Bakou. Les fans devront également montrer leur résultat COVID négatif pour être assis au stade.

Matchs programmés – Suisse vs Pays de Galles, Turquie vs Pays de Galles, 8es de finale Match 3

AMSTERDAM

La Johan Cruyff Arena, l’un des stades les plus populaires qui porte le nom du légendaire joueur de football des Pays-Bas et du FC Barcelone, Johan Cruyff. Une mer d’orange est attendue au stade alors que les Néerlandais reviennent à l’Euro. 12 000 fans seront mis en capacité au stade en raison des restrictions COVID.

Matchs programmés – Pays-Bas contre Ukraine, Pays-Bas contre Autriche, Pays-Bas contre Macédoine, huitièmes de finale Match 1

BUDAPEST

Seule ville à capacité maximale, soit 61 000 spectateurs, le stade assistera à des matchs légendaires alors que la Hongrie affrontera le Portugal, la France et l’Allemagne à la Puskas Arena. Un stade à ne pas manquer.

Matchs programmés – Hongrie contre Portugal, Hongrie contre France, Portugal contre France, dernier match 3

BUCAREST

L’arène nationale de Bucarest, en Roumanie, accueillera 13 000 fans sur 51 000. La Roumanie n’a pas pu se qualifier pour l’Euro cette année, cependant, les citoyens roumains seront autorisés à assister aux matchs, comme l’a accordé l’UEFA.

Matchs programmés – Autriche contre Macédoine du Nord, Ukraine contre Macédoine du Nord, Ukraine contre Autriche

COPENHAGUE

La capitale du Danemark accueillera 15 900 spectateurs au Parken Stadium et accueillera les matchs de son pays contre la Russie, la Finlande et la Belgique.

Matchs programmés – Danemark contre Finlande, Danemark contre Belgique, Danemark contre Russie

GLASGOW

L’inclusion de Glasgow en tant que ville hôte était incertaine, mais l’UEFA a donné son feu vert après de nombreuses assurances de la part des organisateurs locaux. Le Hampden Park a accueilli trois fois la finale de l’Euro – 1960, 1976 et 2002.

Matchs programmés – Ecosse contre République tchèque, Croatie contre République tchèque, Ecosse contre Croatie.

MUNICH

L’Allianz Arena de Munich, en Allemagne, a été incluse en tant que ville hôte le 23 avril, mais vivra sûrement l’atmosphère lorsque 14 500 fans seront autorisés à entrer dans le stade. Patrie du Bayern Munich, champion de Bundesliga, la ville bavaroise accueille de grands matchs.

Matchs programmés – Allemagne contre France, Allemagne contre Portugal, Allemagne contre Hongrie, quart de finale.

LONDRES

L’emblématique stade de Wembley fait également partie des villes hôtes et accueillera 8 matchs sur les 51 programmés. Avec une capacité de 90 000 personnes, seuls 22 500 fans ont été autorisés à s’asseoir. Cependant, des changements peuvent être apportés pour le choc des demi-finales et des finales qui peut accueillir une possibilité de 45 000 fans.

Matchs programmés – Angleterre contre Croatie, Angleterre contre Ecosse, Angleterre contre République tchèque, demi-finales et finales.

ROME

Au Stadio Olimpico, un total de 18 000 fans seront autorisés à s’asseoir pour les matches de l’Italie et un affrontement en quart de finale. De plus, Rome accueillera le match d’ouverture de l’Euro 2020, qui opposera l’Italie et la Turquie.

Matchs programmés – Italie contre Turquie, Italie contre Suisse, Italie contre Pays de Galles, Quart de finale

SÉVILLE

Venant à la place de Bilbao, Séville est une ville hôte pour les Euros 2020 et accueillera les matchs de l’Espagne ainsi que les 16 derniers affrontements. La capacité du stade de l’Estadio La Cartuja est de 60 000, mais seuls 18 000 fans seront autorisés à entrer.

Matchs programmés – Espagne contre Suède, Espagne contre Pologne, Espagne contre Slovaquie, 16 derniers matchs.

ST. PETERSBOURG

La capitale de la Russie a remplacé Dublin et a également réussi à remporter 6 matches de phase de groupes et 3 matches à élimination directe. Le stade Krestovsky peut accueillir un maximum de 68 000, mais seuls 30 500 fans seront autorisés à être habilités.

Matchs programmés – Russie contre Belgique, Pologne contre Slovaquie, Russie contre Finlande, Suède contre Slovaquie, Finlande contre Belgique, Suède contre Pologne, quart de finale, dernier des 16 matchs.

