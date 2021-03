Un homme s’est éloigné d’un arrêt de la circulation en milieu d’après-midi, commençant un déchaînement à travers les deux villes dans lequel huit personnes, dont le tireur, ont été tuées et 25 autres ont été blessées. Le tireur a détourné un camion postal et a ouvert le feu sur des résidents, des automobilistes et des acheteurs avant d’être mortellement abattu par la police. Trois agents et un enfant en bas âge figuraient parmi les blessés.

